【小倉12R】今村聖奈がオークスV以来のJRA勝利…タナスーペルノーバで3馬身半差快勝

6月27日、小倉競馬場で行われた12R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、今村聖奈騎乗の1番人気、タナスーペルノーバ（牡3・栗東・寺島良）が3馬身半差で逃げ切った。2着に2番人気のピアストイヤーズ（牡4・栗東・小崎憲）、3着にリピ（牝3・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは1:08.2（稍重）。

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師匠・寺島良調教師の誕生日に花を添える

今村聖奈騎乗の1番人気、タナスーペルノーバが快勝し、同騎手はオークス制覇以来となるJRA勝利を飾った。レースでは好ダッシュを決めて積極的に先手を主張。自分のリズムでレースを運ぶと、勝負どころから徐々に後続との差を広げ、主導権を握ったまま直線へ向かった。直線では後続を寄せ付けることなく、そのまま独走態勢へ。最後まで脚色は衰えず、3馬身半差の快勝で人気に応えた。終始危なげないレース運びで、力の違いを示す内容だった。また、この6月27日は師匠・寺島良調教師の誕生日。弟子の勝利が恩師への何よりの祝福となり、記念すべき一日に花を添えた。

タナスーペルノーバ 10戦2勝

（牡3・栗東・寺島良）

父：ダノンプレミアム

母：タナノフローラ

母父：ルーラーシップ

馬主：田中俊彰

生産者：坂本智広