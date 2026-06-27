SHEGLAM新作コレクション登場♡クリスタル着想の輝く夏メイクを楽しもう

毎日のメイク時間をもっと特別なものにしてくれる新作コスメがSHEGLAMから登場しました。2026年6月17日に発売された「Crystal Intentions Collection」は、クリスタルの持つ美しさや世界観からインスピレーションを得たコレクション。愛や自信、穏やかさなど、それぞれのクリスタルが持つイメージをカラーやデザインに落とし込み、その日の気分やなりたい自分に合わせて選べるのが魅力です。チークからリップ、アイメイク、仕上げのセッティングスプレーまで揃い、トータルメイクを楽しめる注目のラインアップとなっています♡

クリスタルの力を表現した魅力的なラインアップ

「Crystal Intentions Collection」は、Rose Quartzの「愛」、Amethystの「直感」、Clear Quartzの「集中力」、Citrineの「自信」、Aquamarineの「穏やかさ」、Obsidianの「力強さ」をテーマに展開されています。

「High Vibration Blushlighter」は、肌に自然な血色感とツヤを与えるチーク＆ハイライターです。価格は977円。

カラーはRose Quartz、Amethyst、Clear Quartzの3色展開で、なめらかなパウダーが肌に密着し、内側から発光するような美しい仕上がりを演出します。

また、「Protection Mantra Roller Lip Oil」は977円で、Rose Quartz、Amethyst、Clear Quartz、Citrine、Aquamarine、Obsidianの6色を展開。

美容液成分配合で、唇にみずみずしいツヤとうるおいを与えます。ロールタイプなので持ち運びしやすく、外出先でのメイク直しにもぴったりです。

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目元から仕上げまで輝きをプラス

目元を華やかに彩る「Glow Glitter Eyeshadow」は977円。Amethyst、Rose Quartz、Clear Quartz、Citrine、Aquamarine、Obsidianの6色が揃い、大粒グリッターが存在感のあるアイメイクを叶えます。

ひと塗りで印象的な目元を演出できるため、夏のお出かけやイベントメイクにもおすすめです♪

仕上げには「Vibe Shield Long-Lasting Setting Spray」を。価格は1,221円で、PDRNやホホバ種子油、ひまわり種子油などの保湿成分を配合しています。

メイク崩れを防ぎながら肌にうるおいを与え、健康的なツヤ感をキープ。メイク後だけでなく、メイク前の保湿ミストとしても使用できます。

さらに、持ち運びにも便利な「Small Rituals Mini Collection Set」も登場。価格は2,933円で、Rose Quartz、Amethyst、Clear Quartzの3色展開です。

コレクションの魅力を気軽に楽しみたい方にもおすすめです。

そして、シリーズをすべて堪能したい方には「Crystal Intentions Collection」フルセットも用意されています。価格は16,299円で、コレクションの世界観を存分に楽しめる豪華なセットとなっています。

毎日のメイクにポジティブな輝きを♡

見た目の美しさだけでなく、その日の気分や理想の自分に合わせて選べるストーリー性も魅力の「Crystal Intentions Collection」。

クリスタルをモチーフにしたカラーやデザインは、毎日のメイク時間をより楽しく特別なものにしてくれます。

夏らしい輝きと華やかさをプラスしたい方は、ぜひSHEGLAMの新作コレクションをチェックしてみてください。自分らしい美しさを引き出すお気に入りのアイテムが見つかるかもしれません♡