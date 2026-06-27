【ジュネーブ＝船越翔、ヨハネスブルク＝高木文一】アフリカ中部のコンゴ民主共和国を中心としたエボラ出血熱の感染拡大に歯止めがかからない。

感染者数は１０００人超、死者数は３００人に迫り、世界保健機関（ＷＨＯ）は緊急事態宣言を出した。流行の背景には、政情不安に伴う医療活動の制限に加え、トランプ米政権の医療支援削減があるとの指摘が出ている。

緊急事態

ＷＨＯのテドロス・アダノム事務局長は２４日のジュネーブでの記者会見で「感染ペースは対応を上回り、大きな課題に直面している」と危機感を示した。

ＷＨＯによると、感染が疑われる患者が最初に確認された４月２４日以降、同国東部イトゥリ州から急速に感染が広がった。隣国ウガンダでも感染が相次ぎ、フランスではコンゴ民主共和国から帰国した医師の感染が確認された。ＷＨＯの今月２４日の発表では、感染者数は約１１００人、死者数は約２８０人に上る。

ＷＨＯは先月１７日に「国際的な公衆衛生上の緊急事態」を宣言。米政府はこれを受け、米国のパスポートを持たない人のうち、過去２１日以内にコンゴ民主共和国などに滞在した渡航者の入国を制限した。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）は２６日、エボラ出血熱への緊急対応レベルを３段階で最も高い「レベル１」に引き上げると発表した。国内の感染の発生に備えて、警戒を強めるという。

ＵＳＡＩＤ解体

エボラ出血熱は、オオコウモリなどが感染源とされ、嘔吐（おうと）や下痢、全身からの出血を引き起こす。致死率が９０％に達することもある。今回の流行では、感染者からエボラウイルスの一種「ブンディブギョ株」が検出されている。これまでアフリカで流行を引き起こしてきた「ザイール株」などとは異なり、現状では有効なワクチンが確立されておらず、予防が困難になっている。

感染の中心地となっているイトゥリ州では、コンゴ民主共和国を拠点とするウガンダの反政府勢力「民主同盟軍」（ＡＤＦ）など複数の武装勢力が戦闘を続けている。国連は「医療物資の輸送や住民の医療サービスの提供が妨げられている」と訴える。

トランプ政権が縮小させた海外向けの医療援助が影響したとの見方もある。

臨床試験

感染症問題に詳しい米ハーバード大のフォン・ファム准教授は、トランプ政権が昨年７月に解体した米国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）は「エボラ出血熱の検査能力の強化や医療人材の訓練を担ってきた」と説明。ＵＳＡＩＤの活動停止により、「現地で今できることには現実的に限界がある」と指摘した。

ＷＨＯは感染者と接触した人の健康状態を確認する追跡調査に力を入れている。新たに感染が判明した接触者の隔離を徹底し、流行を抑えこみたい考えだ。

コンゴ民主共和国では近く、抗ウイルス薬「レムデシビル」など複数の治療薬の臨床試験が始まる。テドロス氏は「治療薬の有効性や安全性が確認されれば、地域で利用できるように取り組んでいく」と話している。