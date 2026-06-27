◇練習試合 山梨学院4―2佐久長聖（2026年6月27日 山梨学院グラウンド）

今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が27日、佐久長聖（長野）との練習試合に「1番・投手」で出場した。

打ってはトップバッターとして4打数2安打1得点、投げては先発投手として5回2/3を5安打2失点。最速146キロの直球、フォークを軸に3三振を奪った。

今春の選抜では長崎日大との初戦で甲子園初アーチを放つも、一塁守備で打者走者と接触したため左手首を骨折。実に97日ぶりの野手出場でいきなり快音を響かせ「本当に早く打ちたかった。やることはけがをする前と一緒と思っていました」と笑顔で振り返った。

前日には山梨学院OBで、サッカー日本代表の前田大然（28＝セルティック）がスウェーデン相手にゴールを決め、グループリーグ突破に貢献した。圧倒的スピードを武器に世界相手に活躍する先輩に刺激を受け「世界に通用する選手。自分もいつか将来は（海外選手相手に）投手としてストレート、打者としては長打力を武器に勝負したい」と誓った。