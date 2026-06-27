NHKは27日、BSで30日（現地時間29日）に生中継するサッカーFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦・日本―ブラジルの実況を同局の小宮山晃義アナウンサー（42）が担当すると発表した。小宮山アナは1次リーグ初戦オランダ戦で解説の元日本代表・本田圭佑（40）とタッグを組み、絶妙なやり取りが話題となった。放送は30日午前1時10分から。

この日、同局の公式Xアカウント、NHKサッカーで発表。「サッカーFIFAワールドカップ2026 次の日本戦【NHK BS】で生中継 解説：本田圭佑さん ピッチ解説：林陵平さん 実況：小宮山晃義アナ」と投稿した。

15日に中継したオランダ戦では、小宮山アナが豊富な知識と高いアナウンス力で本田をサポート。前半の「怖いのは今日、1にガクポ（ハクポ）、2にガクポ、3にガクポ」「4は誰ですか？」「デヨング？」などの“語録”を引き出した。

サッカー名門の暁星高出身で、在学時は2学年上に元代表で現在は代表コーチの前田遼一氏がいた。現在は大阪放送局に所属。今夏に青森放送局へ異動することが判明している。

NHKは26日に中継した1次リーグ第3戦スウェーデン戦では曽根優アナウンサーが実況を担当した。

日本時間30日午前2時キックオフのブラジル戦は地上波ではフジテレビが生中継。解説は元日本代表MFの小野伸二氏、実況は中村光宏アナウンサーが担当する。