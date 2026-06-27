ソフトボール女子日本代表が２７日、群馬・高崎市で７月１４日開幕のＷ杯予選（ペルー）に向けた強化合宿を報道陣に公開。２６日とこの日はカナダ代表との強化試合も行われ、１勝１敗だった。

１３日のニトリＪＤリーグ戦の死球で鼻を骨折した日本代表主将の石川恭子（トヨタ）は、勝った２試合目に２安打をマーク。「全治は１か月半です。でも全然大丈夫。死ぬこと以外はかすり傷だと思っているので」とさらりと話した。守備でも本職の遊撃以外に慣れない二塁も守り失策なし。「２ポジション守ることも必要。セカンドで得た気づきをショートで出た時に生かしたい」と頼もしかった。

２１年東京五輪は「神ゲッツー」と堅守の渥美万奈ら内野手の層が厚く、代表落選。２８年ロサンゼルス五輪初出場を目指し、２２年からは代表主将を担ってきた。まずは７月のＷ杯予選で組２位以上で突破し、来年４月の本戦につなげたい。本戦で優勝すれば、日本としてロス五輪の出場権をつかむ。「五輪に向けてが一番。主将として１つのチームにどうつくり上げていくか」と責任感を口にした。