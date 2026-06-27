山賀琴子、再婚発表「これからも日々を大切に」2025年2月に離婚
【モデルプレス＝2026/06/27】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が6月27日、自身のInstagramを更新。再婚したことを報告した。
【写真】元ミス青山グランプリ、再婚相手との2ショット
山賀は「皆様へ いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。私事ではございますが、再婚いたしました」と報告。「これからも日々を大切にしながら歩んでまいります」と記し、夫と肩を並べる後ろ姿の写真を添えた。
山賀は1995年1月23日生まれ、北海道出身。青山学院大学法学部への在学中に2015年、『ミス青山コンテスト2015』でミス青山に選出。翌2016年の第13回『Miss of Miss Campus Queen Contest 2016』ではグランプリを受賞し、“和製ミランダ・カー”とも称されたエキゾチックな美貌が注目を集めた。さらに、女優として『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS）などに出演。2016年より所属していた芸能事務所・研音を2018年9月に退社。2019年1月23日に株式会社COTOCOTOを設立した。プライベートでは2024年4月に、かねてより交際していた相手との結婚を発表。2025年2月に離婚したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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◆山賀琴子、再婚を報告
山賀は「皆様へ いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。私事ではございますが、再婚いたしました」と報告。「これからも日々を大切にしながら歩んでまいります」と記し、夫と肩を並べる後ろ姿の写真を添えた。
◆山賀琴子、モデル・女優として活躍
山賀は1995年1月23日生まれ、北海道出身。青山学院大学法学部への在学中に2015年、『ミス青山コンテスト2015』でミス青山に選出。翌2016年の第13回『Miss of Miss Campus Queen Contest 2016』ではグランプリを受賞し、“和製ミランダ・カー”とも称されたエキゾチックな美貌が注目を集めた。さらに、女優として『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS）などに出演。2016年より所属していた芸能事務所・研音を2018年9月に退社。2019年1月23日に株式会社COTOCOTOを設立した。プライベートでは2024年4月に、かねてより交際していた相手との結婚を発表。2025年2月に離婚したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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