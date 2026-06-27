アミューズ×STARSHIP“新星”AEN（エイエン）、パフォーマンス初披露 HANA「Drop」など披露
7人組ボーイズグループ・AEN（読み：エイエン）が27日、東京・SGCホール有明で『AEN Greeting Showcase “First Encounter”』を開催。デビューを前に初のパフォーマンスを披露した。
【画像】爽やか！カジュアルスタイルのAEN
AENは、MONSTA XやIVEなどのグローバルグループを輩出する韓国のSTARSHIP ENTERTAINMENTが2025年に実施した自社の練習生によるオーディションプログラム『Debut's Plan』で注目を集めたJIYONG（ジヨン）、BOMIN（ボミン）、KYUHYUN（ギュヒョン）、HARU（ハル）、JUNSEO（ジュンソ）、KAIRA（カイラ）の6人にHARUTO（ハルト）を加えた、日本人3人、韓国人4人の7人組ボーイズグループ。日本を代表する総合エンターテインメント企業のアミューズと強固なタッグを組む異例の体制で、アジアから世界へと羽ばたく次世代グローバルグループとして活動を展開していく。
この日は、約1万人の応募者の中から選ばれた3000人のファンが会場に集まった。期待感に包まれる中、幕が開くと、美しいシルエットを生かしたオープニングダンスパフォーマンスで観客を一気に引き込み、息の合った伸びやかなダンスに、歓声と温かい拍手が送られた。
続いて、オリジナル曲「Clockwise」とHANA「Drop」のカバーパフォーマンスを披露。初ステージならではの緊張感ものぞかせながら、上品さとキレを兼ね備えたパフォーマンスで魅了し、デビュー前とは思えない完成度の高さを印象付けた。自己紹介を挟んで披露した「Focus on Me」では、軽快なハウスダンスナンバーに乗せて弾けるような笑顔を見せ、会場を明るい空気で包み込んだ。
MCでは、韓国出身メンバーも日本語で積極的にトーク。初々しさあふれるやり取りを交え、グループやメンバーそれぞれの素顔が垣間見える時間となった。
そして、8月5日にリリースされる1st EP『A NEW ERA OF NOW』のタイトル曲「X to Z」を披露。印象的なサビと力強いダンスで、グループとして歩み始める覚悟を感じさせるステージを展開した。楽曲ごとに異なる表情を見せながらも、品のあるパフォーマンスでAENならではの魅力を存分に届けた。
イベント終盤には、公開記者会見も実施。「これからどんなグループになりたいか」という質問に、ハルトは「まずは日本韓国で愛されるようになりたいです。そして、グローバルなアーティストになりたいです」と力強く語った。
最後に、会場を見渡したリーダーのハルトは「幸せです。永遠に成長していくので、永遠によろしくお願いします」と約束。ジュンソも「僕の人生で一番幸せな時間でした。初めての出会いの感動を胸に刻んで活動していきます」と誓い、会場は温かな拍手に包まれた。
ラストには、メンバーにもサプライズでオリジナル番組『AENISM（仮）』の制作が発表される一幕も。突然の知らせにメンバーは驚きと喜びの表情を浮かべ、ファンからも大きな歓声が上がった。詳細は後日発表される。
【画像】爽やか！カジュアルスタイルのAEN
AENは、MONSTA XやIVEなどのグローバルグループを輩出する韓国のSTARSHIP ENTERTAINMENTが2025年に実施した自社の練習生によるオーディションプログラム『Debut's Plan』で注目を集めたJIYONG（ジヨン）、BOMIN（ボミン）、KYUHYUN（ギュヒョン）、HARU（ハル）、JUNSEO（ジュンソ）、KAIRA（カイラ）の6人にHARUTO（ハルト）を加えた、日本人3人、韓国人4人の7人組ボーイズグループ。日本を代表する総合エンターテインメント企業のアミューズと強固なタッグを組む異例の体制で、アジアから世界へと羽ばたく次世代グローバルグループとして活動を展開していく。
続いて、オリジナル曲「Clockwise」とHANA「Drop」のカバーパフォーマンスを披露。初ステージならではの緊張感ものぞかせながら、上品さとキレを兼ね備えたパフォーマンスで魅了し、デビュー前とは思えない完成度の高さを印象付けた。自己紹介を挟んで披露した「Focus on Me」では、軽快なハウスダンスナンバーに乗せて弾けるような笑顔を見せ、会場を明るい空気で包み込んだ。
MCでは、韓国出身メンバーも日本語で積極的にトーク。初々しさあふれるやり取りを交え、グループやメンバーそれぞれの素顔が垣間見える時間となった。
そして、8月5日にリリースされる1st EP『A NEW ERA OF NOW』のタイトル曲「X to Z」を披露。印象的なサビと力強いダンスで、グループとして歩み始める覚悟を感じさせるステージを展開した。楽曲ごとに異なる表情を見せながらも、品のあるパフォーマンスでAENならではの魅力を存分に届けた。
イベント終盤には、公開記者会見も実施。「これからどんなグループになりたいか」という質問に、ハルトは「まずは日本韓国で愛されるようになりたいです。そして、グローバルなアーティストになりたいです」と力強く語った。
最後に、会場を見渡したリーダーのハルトは「幸せです。永遠に成長していくので、永遠によろしくお願いします」と約束。ジュンソも「僕の人生で一番幸せな時間でした。初めての出会いの感動を胸に刻んで活動していきます」と誓い、会場は温かな拍手に包まれた。
ラストには、メンバーにもサプライズでオリジナル番組『AENISM（仮）』の制作が発表される一幕も。突然の知らせにメンバーは驚きと喜びの表情を浮かべ、ファンからも大きな歓声が上がった。詳細は後日発表される。