『月刊ガンダムエース』創刊25周年号が発売　富野由悠季インタビュー、池田秀一×山寺宏一の対談など豪華特集

ガンダム総合誌『月刊ガンダムエース』2026年8月号（創刊25周年号／KADOKAWA）が6月26日に発売された。

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『月刊ガンダムエース』は2001年6月に創刊され、今号で25周年を迎える。表紙は、同誌の完全新作オルタナティブシリーズ『機動戦士ガンダムエイト』が飾る。付録には、アーセナルベース「クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス」と、ガンダムカードゲーム「ガロード＆ガンダムX」のリソースカードが付属する。

25周年記念特集として、富野由悠季監督による『ガンダムエース』への直言インタビューを掲載。SDガンダムのスペシャル特集では横井画伯インタビュー、シャア専用雑記では池田秀一と山寺宏一による対談を実施。あわせて、総勢48名のクリエイター陣からのお祝いイラストとメッセージも収録されている。

25周年を記念して、5本の新連載が同時にスタートする。大森倖三による『紫煙はミノフスキーの影響を受けない』-プロローグ-、山本賢治・高遠るい×小太刀右京による『ダブルフェイク・リプライズ』、吉緒もこもこ丸まさおによる『機動戦士ガンダム EXVS. ガールズ on エクストリーム』、谷和也による『SDガンダム ジージェネレーションエターナル 4コマ』、イマソ刈りによる『きどーせんしガンダムSEED お悩み解決！ シン＆インパルス』の5作品が掲載される。

PICK UP特集としては、「ガンダムお兄さんに聞いてみた！」と題した大河元気インタビュー、関西リョウジ×明貴美加による『機動戦士ガンダム 銀灰の幻影』の登場MS解説、さらに「こちら月刊モビルマシーン編集部！」の2本立てが用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）