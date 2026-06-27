岡山が新シーズン背番号を発表!! 鹿島ユース出身大学生MF小倉幸成は40番
ファジアーノ岡山は27日、2026-27シーズンの選手背番号を発表した。
法政大3年生ながら主力として活躍している特別指定MF小倉幸成は40番に決定。同選手は鹿島アントラーズユース出身で、今季は5番をつけていたなかで鹿島の伝統的な背番号に変更することになった。
以下、選手背番号
1 GK レナート・モーザー
6 DF 大森博
7 MF 竹内涼
8 MF 江坂任
9 FW レオ・ガウショ
13 GK 松田駿
14 MF 田部井涼
17 MF 末吉塁
18 DF 田上大地
20 FW 河野孝汰
22 FW 一美和成
24 MF 藤田息吹
26 MF 本山遥
27 MF 木村太哉
28 MF 松本昌也
30 FW 末宗寛士郎
31 DF 千田遼
33 MF 神谷優太
40 MF 小倉幸成
41 MF 宮本英治
43 DF 鈴木喜丈
44 DF 森壮一朗(←名古屋/期限付き)
48 DF 立田悠悟
51 DF 白井康介
52 GK 濱田太郎
55 DF 藤井葉大
66 MF 西川潤
77 GK 川浪吾郎
79 MF ブラウンノア賢信
88 DF 山根永遠
99 FW ルカオ
法政大3年生ながら主力として活躍している特別指定MF小倉幸成は40番に決定。同選手は鹿島アントラーズユース出身で、今季は5番をつけていたなかで鹿島の伝統的な背番号に変更することになった。
以下、選手背番号
1 GK レナート・モーザー
6 DF 大森博
7 MF 竹内涼
8 MF 江坂任
9 FW レオ・ガウショ
13 GK 松田駿
14 MF 田部井涼
18 DF 田上大地
20 FW 河野孝汰
22 FW 一美和成
24 MF 藤田息吹
26 MF 本山遥
27 MF 木村太哉
28 MF 松本昌也
30 FW 末宗寛士郎
31 DF 千田遼
33 MF 神谷優太
40 MF 小倉幸成
41 MF 宮本英治
43 DF 鈴木喜丈
44 DF 森壮一朗(←名古屋/期限付き)
48 DF 立田悠悟
51 DF 白井康介
52 GK 濱田太郎
55 DF 藤井葉大
66 MF 西川潤
77 GK 川浪吾郎
79 MF ブラウンノア賢信
88 DF 山根永遠
99 FW ルカオ