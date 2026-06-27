潮流変化で動き出す！レアアース「逆襲高」の脈動を捉える特選6銘柄 ＜株探トップ特集＞
―高市政権の経済安保で中核テーマに、G7通過で久々のビッグウェーブ到来の気配―
今週の東京株式市場は大荒れ模様となった。日経平均株価は週明け時点で怒涛の8連騰を記録、合計8000円以上も水準を切り上げ7万2000円台まで駆け上がったが、23日に急反落し、上昇トレンドにストップがかかった。その後は25日に歴代4位となる3100円超の強烈な切り返しをみせたものの、週末26日はそれと肩を並べる3000円あまりの下落に見舞われ、まさにジェットコースター相場さながらに投資家マインドを翻弄した。足もとでのボラティリティの急激な高まりは、典型的な高値波乱の様相を呈しており、これまでのAI・半導体関連の超強気相場に変調が認められる。
●潮目が変わった相場で急浮上するテーマとは
しかし冷静に俯瞰すると相場全体が崩壊するような下げの要素には乏しい。この日は日経平均の下げ幅だけを見ると全面安商状がイメージされるが、実際はプライム市場の値下がり銘柄数を値上がり銘柄数が300以上も上回る状況であった。これは一極集中で買われ過ぎたAI・半導体関連の反動安が顕在化する一方、これまで蚊帳の外に置かれていた銘柄群にリターンリバーサルの動きが出ていることを反映したものだ。
潮目が変わったともいえる。同時にこの流れの変化は、しばらく投資マネーの視線から外れていたテーマが復権し、高市早苗政権の国策に沿う銘柄群に再び活躍の機が迫っていることを暗示する。その有力対象となり得るのが、ずばり国家安全保障の要衝を担う「レアアース関連株」である。
●生成AIインフラ構築でも要衝担うレアアース
レアアースとはレアメタル（希少金属）の一種で、17種類の元素（内訳はスカンジウム1・イットリウム1・ランタノイド15）の総称である。先端ハイテク製品などに少量を加えることで、その性能を劇的に向上させる効果を持つ。 生成AI向けで活況を呈する半導体分野でも、その製造やインフラ構築における必須品目であり、例えば半導体製造装置の内部では大量の「レアアース磁石」が使われている。
米国内務省に属する研究機関である米地質調査所（USGS）によると、直近の開示データで中国が世界のレアアースの約70％を生産しているほか、埋蔵量も世界の約半分が中国国内に存在しているという。また、国際エネルギー機関（IEA）によれば、レアアース精製（鉱石から希土類にする工程）における世界シェアは中国が9割強を占めているのが現状である。この意味するところは、たとえ中国以外で採掘されたレアアースであっても、精製するプロセスで中国に持ち込まれているという事実を物語っている。中国がレアアースを国際政治における強力な外交カードとして使っているのは、こうした背景がある。
●脱中国依存でフランスなど同志国と連携加速へ
高市政権は経済安全保障の観点から、レアアースの中国依存からの脱却、そして同志国との連携によるサプライチェーンの強化（供給源の多角化）を政策として掲げている。今月15～17日にフランス東部エビアンで開催された主要7カ国首脳会議（G7サミット）で、高市首相はレアアースを含む重要鉱物の「共同備蓄連携構想」を提案したことが報じられた。日本は独自の国家備蓄制度を有しており、G7の備蓄制度立ち上げを支援する構えを打ち出した格好だ。この内容は成果文書にも反映された。一連の背景としては、レアアースなどの重要鉱物を、躊躇なく他国への政治的圧力に使う中国に対する牽制の意味合いが強いことはいうまでもない。
今週の東京株式市場は大荒れ模様となった。日経平均株価は週明け時点で怒涛の8連騰を記録、合計8000円以上も水準を切り上げ7万2000円台まで駆け上がったが、23日に急反落し、上昇トレンドにストップがかかった。その後は25日に歴代4位となる3100円超の強烈な切り返しをみせたものの、週末26日はそれと肩を並べる3000円あまりの下落に見舞われ、まさにジェットコースター相場さながらに投資家マインドを翻弄した。足もとでのボラティリティの急激な高まりは、典型的な高値波乱の様相を呈しており、これまでのAI・半導体関連の超強気相場に変調が認められる。
●潮目が変わった相場で急浮上するテーマとは
しかし冷静に俯瞰すると相場全体が崩壊するような下げの要素には乏しい。この日は日経平均の下げ幅だけを見ると全面安商状がイメージされるが、実際はプライム市場の値下がり銘柄数を値上がり銘柄数が300以上も上回る状況であった。これは一極集中で買われ過ぎたAI・半導体関連の反動安が顕在化する一方、これまで蚊帳の外に置かれていた銘柄群にリターンリバーサルの動きが出ていることを反映したものだ。
潮目が変わったともいえる。同時にこの流れの変化は、しばらく投資マネーの視線から外れていたテーマが復権し、高市早苗政権の国策に沿う銘柄群に再び活躍の機が迫っていることを暗示する。その有力対象となり得るのが、ずばり国家安全保障の要衝を担う「レアアース関連株」である。
●生成AIインフラ構築でも要衝担うレアアース
レアアースとはレアメタル（希少金属）の一種で、17種類の元素（内訳はスカンジウム1・イットリウム1・ランタノイド15）の総称である。先端ハイテク製品などに少量を加えることで、その性能を劇的に向上させる効果を持つ。 生成AI向けで活況を呈する半導体分野でも、その製造やインフラ構築における必須品目であり、例えば半導体製造装置の内部では大量の「レアアース磁石」が使われている。
米国内務省に属する研究機関である米地質調査所（USGS）によると、直近の開示データで中国が世界のレアアースの約70％を生産しているほか、埋蔵量も世界の約半分が中国国内に存在しているという。また、国際エネルギー機関（IEA）によれば、レアアース精製（鉱石から希土類にする工程）における世界シェアは中国が9割強を占めているのが現状である。この意味するところは、たとえ中国以外で採掘されたレアアースであっても、精製するプロセスで中国に持ち込まれているという事実を物語っている。中国がレアアースを国際政治における強力な外交カードとして使っているのは、こうした背景がある。
●脱中国依存でフランスなど同志国と連携加速へ
高市政権は経済安全保障の観点から、レアアースの中国依存からの脱却、そして同志国との連携によるサプライチェーンの強化（供給源の多角化）を政策として掲げている。今月15～17日にフランス東部エビアンで開催された主要7カ国首脳会議（G7サミット）で、高市首相はレアアースを含む重要鉱物の「共同備蓄連携構想」を提案したことが報じられた。日本は独自の国家備蓄制度を有しており、G7の備蓄制度立ち上げを支援する構えを打ち出した格好だ。この内容は成果文書にも反映された。一連の背景としては、レアアースなどの重要鉱物を、躊躇なく他国への政治的圧力に使う中国に対する牽制の意味合いが強いことはいうまでもない。