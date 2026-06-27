６月２７日放送の満天☆青空レストランにて、

三島馬鈴薯を使った「炊き込みご飯」「みそ汁」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★三島馬鈴薯の炊き込みご飯（4人分）

＜材料＞

米 ２合

三島馬鈴薯 １個

とうもろこし １本

塩 小さじ１と１/２

酒 大さじ１

バター ２０g

醤油 大さじ１

山椒の実（水煮） 適量

大葉 適量

＜工程＞

馬鈴薯は皮をむき、１cmくらいのさいの目に切って水にさらす

とうもろこしの皮と髭を取りのぞき、実を包丁で削ぎ落とす（芯は捨てない）

炊飯器の釜に研いだ米と水（２合の目盛り）、塩、酒を入れよく混ぜる

水気を切った馬鈴薯と、とうもろこしの実と芯を入れ、普通コースで炊飯する

炊き上がったら、芯を取りのぞく

バターと醤油を加え、かき混ぜる

茶碗によそい、好みで山椒の実や千切りにした大葉をちらして完成

★三島馬鈴薯のみそ汁（4人分）

＜材料＞

三島馬鈴薯 １５０g

茹で真竹（茹でたけのこでもOK） １００g

味噌 大さじ２程度（塩味で調整）

水 ７００ｃｃ

だしパック １袋

青ネギ 適量

＜工程＞

馬鈴薯は皮をむき、スライスして水にさらす。たけのこは薄切りにする。青ネギは小口切りにする

鍋に水、だしパック、水気を切った馬鈴薯を入れ、強火にかける

沸騰したら中火にし、だしパックを１〜２分煮立して取り出す

馬鈴薯が柔らかくなったら、茹で真竹を加え、沸騰したら火を弱め、味噌を溶く

お椀によそい、青ネギをちらして完成