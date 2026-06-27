【青空レストラン】『三島馬鈴薯の炊き込みご飯・みそ汁』の作り方
６月２７日放送の満天☆青空レストランにて、
三島馬鈴薯を使った「炊き込みご飯」「みそ汁」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★三島馬鈴薯の炊き込みご飯（4人分）
＜材料＞
米 ２合
三島馬鈴薯 １個
とうもろこし １本
塩 小さじ１と１/２
酒 大さじ１
バター ２０g
醤油 大さじ１
山椒の実（水煮） 適量
大葉 適量
＜工程＞
馬鈴薯は皮をむき、１cmくらいのさいの目に切って水にさらす
とうもろこしの皮と髭を取りのぞき、実を包丁で削ぎ落とす（芯は捨てない）
炊飯器の釜に研いだ米と水（２合の目盛り）、塩、酒を入れよく混ぜる
水気を切った馬鈴薯と、とうもろこしの実と芯を入れ、普通コースで炊飯する
炊き上がったら、芯を取りのぞく
バターと醤油を加え、かき混ぜる
茶碗によそい、好みで山椒の実や千切りにした大葉をちらして完成
★三島馬鈴薯のみそ汁（4人分）
＜材料＞
三島馬鈴薯 １５０g
茹で真竹（茹でたけのこでもOK） １００g
味噌 大さじ２程度（塩味で調整）
水 ７００ｃｃ
だしパック １袋
青ネギ 適量
＜工程＞
馬鈴薯は皮をむき、スライスして水にさらす。たけのこは薄切りにする。青ネギは小口切りにする
鍋に水、だしパック、水気を切った馬鈴薯を入れ、強火にかける
沸騰したら中火にし、だしパックを１〜２分煮立して取り出す
馬鈴薯が柔らかくなったら、茹で真竹を加え、沸騰したら火を弱め、味噌を溶く
お椀によそい、青ネギをちらして完成