経済学者の高橋洋一氏２７日にＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。自民党の小渕優子氏が党税制調査会の幹部会合「インナー」のメンバーを辞任する意向を示したことにコメントした。

ＭＣの東野幸治が「なんで辞任するんですか」と質問すると、政治ジャーナリストの青山和弘氏は「お父さんである小渕恵三さんは竹下内閣の官房長官で、消費税を導入した時の官房長官ですから。そういった思いもくんで今、この減税をするのは反対で、自分はインナーには居られないという意思を小野寺（五典税調会長）さんに伝えた」と解説した。

高橋氏は「財務省に私は仕事をしてますと言ってるだけですよ」とバッサリ。官僚時代に初当選時の小渕氏にレクを行ったという高橋氏は「財務省って青田買いと言って、議員の所にレクに行く。私、その担当だったんだけど、もうチョロかったね。すぐ簡単にダマされた。ダマすの簡単。全く何も知らない。インナーになってたって、専門知識はないと思いますよ」と止まらなかった。

フォローしようとした東野だが「あなたが行ったからの感想やから、俺も否定できへんわ」とボヤいていた。