ソフトボール女子日本代表が２７日、群馬・高崎市内で２８年ロサンゼルス五輪の出場権につながるＷ杯予選（７月、ペルー）、愛知・名古屋アジア大会（９月〜１０月）に向けた強化合宿を行った。レジェンド・上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）が取材に応じ「期待に応える結果を残したい」と決意を込めた。

名古屋アジア大会では前人未踏の７連覇が懸かる中、強力なライバルが立ちはだかる。０４年アテネ五輪から３大会でともに日本代表としてメダルを獲得した山田恵里氏が今季、前回の杭州アジア大会では決勝で倒したライバル・中国のアシスタントコーチに電撃就任。昨秋までは日本代表のコーチも務めていただけに、日本の戦い方は熟知しているだけに、対応策は必須となりそうだ。

上野は「そもそも中国はアジア大会で１、２を争う国。その中で日本のリーグを知っている人たちが指導者になることで、不安要素や気をつけなければいけないことは増える」と警戒を強めつつ、「勝てないとは思っていない。その中でも勝たないといけないと思っている」と気持ちを引き締めた。宇津木麗華監督も「戦術を変えたり、準備して対応したい」と隙を与えない覚悟だ。

また、元日本代表監督の福田五志氏が同国を率いる。国内リーグのトヨタや戸田中央で指導を受けてきた左腕の後藤希友（戸田中央）は「やりづらさはない。国を背負って戦う身として、絶対に負けられないと思っている。よく知っている人だからとか、関係なしに必ず倒したい」と腕をまくった。