日本時間30日にブラジルと激突

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント（T）進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。DAZNで中継を盛り上げている元日本代表の服装が密かに話題になっている。

服装に注目が集まったのはスポーツチャンネル「DAZN」の解説で現地入りしている内田篤人氏だ。

同じくDAZNで現地レポーターを務めている影山優佳は自身のXで「内田さんと写真を撮っていただきました！」と記し、日本戦の度に内田との2ショット写真を投稿。毎回3万いいねを超える“恒例行事”になっていたが、内田氏はいつも黒いポロシャツを着ていた。

X上でも密かな話題に。気づいたファンからは「ユニクロのポロシャツじゃね？」「ユニクロのCMやっとるし」「ネイビーのポロシャツは便利」「ユニクロか。これにアントラーズの刺繍したら最高だな」という声が上がった。内田氏はユニクロのCM出演に加え、「JFAユニクロサッカーキッズ」のキャプテンを務めている。

日本は29日（同30日）、決勝T1回戦でブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）