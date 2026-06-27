ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）で注目を集めたタレント・リチが、フレグランス専門店を訪れた様子をアップした。

２７日までに自身のインスタグラムを更新し「ずっとやってみたかった自分だけの香り創り体験」と題して投稿。東京・浅草にある“香り創りの専門店”を楽しんだそうだ。

「香水創り体験はずっと興味があったものの普段香水つける習慣がないから作った後はつけることなくインテリアとして飾るだけにならないか心配してたんだけど、ここで作れるのは肌につける香水じゃなくて布製品に吹きかける目的の“ファブリックミスト”だった！イェイ」と説明。「お洋服はもちろん、お部屋のカーテン、枕カバー、シーツにかけたりお部屋だけで使うとしたら誰にも迷惑かけずに自分だけが好きな香りを楽しめるから思う存分好きな香りを選んで作ればいい」と使い方を説明した。

完成した香りについて紹介。「とにかく迷いに迷いまくって完成した私の香りは、ベルガモットやユーカリ、ラベンダーウッド系の要素で構成されたアロマのようなふんわり香る限りなく優しい香りになりました」と大満足のようだ。

お店で撮影した写真をアップ。フォロワーは「りっちゃん大人の女性って感じで素敵です！」「元気そうで非常に安心しました。髪が伸びていますが、ロングもお似合いです」「リチさん元気そうでよかった！！前より綺麗になってる気がする！！」「久しぶりにリチさんの透明感溢（あふ）れる綺麗な姿を見る事が出来て、すんごく嬉しい気持ちです」「なんか雰囲気変わった？すごく素敵」「どんどん綺麗になってる！」「雰囲気変わって、めちゃくちゃかわいくなってる！」「めっちゃお姉さんになってる、可愛い」「めっちゃ美人さんや」と美ぼうにほれぼれしていた。

リチは２０２２年１２月に「水曜日のダウンタウン」で放送された恋愛企画「ＭＯＮＳＴＥＲ Ｌｏｖｅ」を機に、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんと交際を開始。２５年１月２２日の放送でクロちゃんがプロポーズした。しかしリチは涙を流しながら「とっくに限界を迎えていた」「クロちゃんは私のことよりも多分自分の方が好き」などと本音を明かし、２年の交際の末、別れることになった。同日にリチは事務所退所を発表した。