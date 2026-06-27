女優の杏(40)が27日、自身のインスタグラムを更新。猛暑の続くフランス・パリでの様子を伝えた。



【写真】どう見てもオシャレ着…風景もワンちゃんもすべてがスタイリッシュ

欧州では記録的な熱波が続き、パリも連日40度超の酷暑となっている。杏は「連日暑いので、お散歩は早朝です。湿度が高くないのと、朝の温度は控えめなのでこの時間帯のうちに!!なるべくしっかり歩いて運動。学校も休校なのでそのままみんなで朝カフェしてみたり」と少しでも涼しい朝の間に活動していることを報告。



続けて、「現在、パリのポン・ヌフが涼しげな洞窟に変身しています!」と、観光名所でもある橋がアート作品で覆われている様子を紹介。「橋全体を、まるっと包んで、さらに中も通れるようになっていました!犬達は抱っこしていればOK」と愛犬2匹を両脇に抱えて歩く姿をアップ。また、「ルーブル美術館のカルーゼル凱旋門の向こうには、オリンピックの記憶新しい聖火台の気球」と写真を添え、「早朝のパリ観光でした」と日常の一コマをつづった。



暑さの中、杏が着ていたのは「インドで買ったもの!」という「アッパッパ」。アッパッパはゆったりとした薄手のワンピースで生活感あふれる“家庭着”として知られるが、モデルもこなす女優が身に着ければ、途端にスタイリッシュな装いに。パリの風景にもなじみ、ファンからは「可愛い～お似合いです」「アッパッパも杏ちゃんが着るとお洒落なワンピース」「パリは全てが芸術的」「流石、モデルさん アッパッパも素敵に着こなしてらっしゃるわ」「私が(60代です)想像していたのとは100倍くらい違って素敵」などと絶賛のコメントが相次いでいる。



（よろず～ニュース編集部）