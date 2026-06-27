群馬・みなかみで夏休みの思い出作り！ 月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合！」

記事ポイント 月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合！」がノルン水上スキー場で開催されます。ヘラクレスオオカブトやミヤマクワガタ雌雄同体標本など、世界の昆虫が集まるイベントです。昆虫教室やクワカブソムリエの案内で、採集や飼育のコツを学ぶことができます。 月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合！」がノルン水上スキー場で開催されます。ヘラクレスオオカブトやミヤマクワガタ雌雄同体標本など、世界の昆虫が集まるイベントです。昆虫教室やクワカブソムリエの案内で、採集や飼育のコツを学ぶことができます。

月夜野きのこ園が、親子で自然や生き物に触れる体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合！』を開催します。

2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」で開かれる夏休みイベントです。

クワガタやカブトムシの生体、標本展示、昆虫教室、飲食ブースがそろいます。

月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合！」

開催日：2026年7月18日(土)・19日(日)時間：9:30〜16:00場所：ノルン水上スキー場住所：〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139アクセス：関越自動車道「水上IC」より車で約10分参加費：大人・中学生以上 500円、小学生 300円、未就学児 無料(税込)

「世界のクワガタ・カブト大集合！」は、クワガタやカブトムシを通じて親子で「驚き」や「発見」を共有し、自然への関心を育むことを目的とした体験型イベントです。

会場には、ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫が集まります。

生きた昆虫との出会いや昆虫教室を通じて、家族の会話のきっかけが生まれます。

クワカブソムリエに相談できる展示即売会

展示即売会では、専門知識を持った「クワカブソムリエ」が虫の選び方や飼育方法をアドバイスします。

クワガタ・カブトムシの生体や飼育用品も購入できます。

虫の選び方から育て方まで聞きながら、その日から飼育を始められます。

ヘラクレスオオカブトに触れられるふれあいコーナー

ふれあいコーナーでは、ヘラクレスオオカブトの成虫や、普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫に直接触れられます。

会場内には「巨大ヘラクレスオブジェ」があります。

昆虫の大きさや姿を近くで見ながら、記念撮影も楽しめるコーナーです。

採集や飼育のコツを学べる昆虫教室

実施形式：各日 午前・午後の2部制7月18日(土)：飼育担当のShihoと、月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」7月19日(日)：ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」

昆虫教室では、飼育のプロや特別ゲストが採集や飼育のコツをレクチャーします。

7月18日(土)は、飼育担当のShihoと月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」です。

「虫はちょっと苦手…」という保護者も、子どもと一緒に参加できます。

ミヤマ仮面＆クワガタ忍者から学ぶ昆虫教室

7月19日(日)は、ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による「昆虫教室」が行われます。

笑いと学びがたっぷりの「昆虫教室」として案内されているプログラムです。

採集や飼育について、特別ゲストから楽しく学べます。

ミヤマクワガタ雌雄同体標本展

展示個体：ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)採集者：Shiho

目玉企画として、Shihoが実際に採集した非常に貴重な「ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)」の標本が特別展示されます。

そのほかにも、大きなムシ、きらびやかなムシ、変わった形のムシなど、カブトムシ・クワガタムシ以外の珍しい昆虫が多数そろいます。

世界の昆虫の姿や形の違いを紹介する展示です。

みなかみ町の地元グルメを味わえる飲食ブース

飲食ブースには、みなかみ町の地元飲食店が出店します。

お食事やデザートが用意され、休憩しながら家族でゆったり過ごせます。

昆虫とのふれあい、教室、展示の合間に立ち寄れるブースです。

生体とのふれあいから標本展示まで、世界の昆虫を近くで比べながら親子で自然への関心を広げられる内容です。

クワカブソムリエや昆虫教室の案内により、虫を迎える前の選び方や飼育の始め方まで具体的に学べます。

飲食ブースを挟みながら、展示・教室・記念撮影を家族のペースで巡れる夏休みイベントです。

月夜野きのこ園「世界のクワガタ・カブト大集合！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「世界のクワガタ・カブト大集合！」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、9:30〜16:00に開催されます。

会場は群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」です。

Q. 参加費はいくらですか？

A. 参加費は大人・中学生以上 500円、小学生 300円、未就学児 無料(税込)です。

会場は関越自動車道「水上IC」より車で約10分の場所にあります。

Q. 会場ではどんな昆虫に触れられますか？

A. ふれあいコーナーでは、ヘラクレスオオカブトの成虫や、普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫に直接触れられます。

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