ブラジル紙ランセ（電子版）は26日、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦で日本と戦う同国代表が、決戦に向けて練習を開始したと報じた。

ブラジルは24日の1次リーグ最終戦で、スコットランドに3−0の快勝。2勝1分けの勝ち点7で、C組を1位通過した。日本との一戦は29日（日本時間30日）に行われる。

試合から2日たった26日、チームはベースキャンプの米ニュージャージー州で、練習を公開した。同紙によると、スコットランド戦の先発メンバーのうち、参加したのはFWビニシウス、ラヤン、DFドウグラスサントスの3人だけ。休養を重視したのか、FWクニャら8人はジムでのトレーニングに留めたという。

それでも、チームの雰囲気は良さそうだ。スコットランド戦で途中出場したFWネイマールは、報道陣と談笑するなどご機嫌。来月2日に25歳の誕生日を迎えるFWチアゴは、チームメートから祝福を受けたり、アンチェロッティ監督からハグされるなどしていたと伝えた。

チームは27日にも同所で練習を行い、チャーター機で決戦の地ヒューストンへ。28日に最後の練習を行う予定だ。