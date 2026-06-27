カーボベルデが初の決勝T進出　森保ジャパン練習再開　ブラジル戦へ準備進む　久保が復帰に向け前進【FIFAワールドカップ2026】

熱戦が続くFIFAワールドカップ、26日のスウェーデン戦から一夜、森保ジャパンが練習を再開。

ケガが心配される久保建英選手も元気な姿を見せてくれました。

ブラジルとの決勝トーナメントへ向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで練習を再開した森保ジャパン。 冨安健洋選手（27）や佐野海舟選手（25）などスウェーデン戦に出場しなかったメンバーがピッチで汗を流しました。

そんななか、オランダ戦で左膝を負傷し欠場が続く久保建英選手（25）がピッチに登場。

左膝にテーピングをしながらも、スパイクを履いた状態で軽いダッシュを繰り返しました。

ボールを使ったトレーニングも再開し、決勝トーナメントでの復帰へ期待感が高まります。

ともにランニングを行った“メンター”の南野拓実選手（31）が久保の様子を明かしてくれました。

南野拓実選手（31）：

彼（久保選手）自身、全然ネガティブな気持ちは全くないですし、きょうも復帰を目指してリハビリしていたので、（ブラジルは）チームとして戦えば勝てない相手ではないというか、僕たちにも全然チャンスはあると思います。

一方、大会はこの日もスーパープレーが連発です。

優勝候補のフランスはバロンドールにも輝いたデンベレ選手（29）がハットトリックの大活躍。

グループ1位で決勝トーナメント進出を決めました。

勝てばグループステージ突破の決まる初出場のカーボベルデは、今大会話題の守護神・ヴォジーニャ選手（40）がチームを救います。

しかし最後まで得点を奪うことができず、3試合連続の引き分けに。それでも2位を争っていたウルグアイが敗れたことを知ると喜びが爆発。初出場で見事決勝トーナメント進出です。