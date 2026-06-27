日本とブラジル、決勝T１回戦でどっちが勝つ？ 超大物記者ロマーノが実施したアンケート結果はなんと――【W杯】
まさに五分五分だ。
サッカー界を代表する大物ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏が、日本対ブラジルが決定した直後にXでアンケートを実施。2800万人ものフォロワーを誇るアカウントで「北中米ワールドカップのラウンド32はブラジル対日本！次のラウンドに進むのはどっち？」と投げかけたのだ。
すると、世界中のファンから次々に投票がなされ、最終的に63万3866票が集まった。そして結果はなんと、ブラジルが50.9％、日本が49.1％で真っ二つに分かれるものとなった。
最多５度の優勝経験を持つブラジルに対し、日本は１度も決勝トーナメントで勝利したことがない。FIFAランキングでも５位と17位で差があり、日本は格下の立場だけにこの数値は非常に心強い。
また、日本語をはじめ、様々な言語で「行け日本行け！」「日本よ勝ってくれ！」「歴史に残る試合になる！」といった熱烈なエールが寄せられている。
森保ジャパンは期待に応えるパフォーマンスを見せ、王国撃破なるか。新たな歴史を作る時だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アンチェロッティがダントツ！森保監督の給与は？北中米W杯監督の年棒ランキング
サッカー界を代表する大物ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏が、日本対ブラジルが決定した直後にXでアンケートを実施。2800万人ものフォロワーを誇るアカウントで「北中米ワールドカップのラウンド32はブラジル対日本！次のラウンドに進むのはどっち？」と投げかけたのだ。
すると、世界中のファンから次々に投票がなされ、最終的に63万3866票が集まった。そして結果はなんと、ブラジルが50.9％、日本が49.1％で真っ二つに分かれるものとなった。
また、日本語をはじめ、様々な言語で「行け日本行け！」「日本よ勝ってくれ！」「歴史に残る試合になる！」といった熱烈なエールが寄せられている。
森保ジャパンは期待に応えるパフォーマンスを見せ、王国撃破なるか。新たな歴史を作る時だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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