特集は8年ぶりのインターハイ出場を決めた女子バスケットボール部です。

かつて全国の頂点に立った名門「鶴鳴」が再び、大舞台での活躍を誓います。

かつて県高総体で17連覇。

さらにインターハイ2度の日本一、ウインターカップ優勝を誇る女子バスケットボールの名門。

その伝統校に創立130周年を迎えたこの春、『鶴鳴』の名が復活しました。

（後藤 慶太 校長）

「新校名は鶴鳴高等学校です」

鶴鳴女子、長崎女子の校名を経て29年ぶりに復活した『鶴鳴』。

その名を背負い、再び全国を目指すのがバスケットボール部です。

（森 心優 主将）

「鶴鳴は強かった時代があるので、自分たちももっと強くなれるように頑張る」

（武 夢衣奈 副主将）

「もう一回『鶴鳴』という名前を全国にとどろかせたい」

「5対5ではオフェンスが有利。有利なところノーマークのところ、ズレがあるところ、アドバンテージがあるところが絶対生まれる」

チームを率いるのは、去年4月に就任した溝口 健太ヘッドコーチ。

男子の全国トップレベルの強豪・福岡第一などで指導経験を持ちます。

（溝口 健太 ヘッドコーチ）

「この学校をまたバスケットの強豪にしたいという気持ちと、私がバスケットで強いチームを作りたいという気持ちがマッチしたので長崎にきた」

溝口ヘッドコーチは、ディフェンスからリズムを作るチームスタイルを確立してきました。

鶴鳴の武器はボールを奪ってからの速攻。

テンポの速い攻撃と、相手を上回る激しい運動量で圧倒し得点を重ねます。

その中心となるのがエースの宮城 美海選手です。

（宮城 美海(ちゆら)選手）

「ポイントガードとして自分でも得点取るし、周りにもアシストして得点を取れるように、周りも魅せるけど自分も魅せるプレーがしたい」

県高総体前哨戦の春季大会前。

チームには大きな試練がありました。

センター・小堀 琴音選手の右ひざの負傷による離脱です。

リバウンドでボールを奪ってからの速い攻撃が持ち味の鶴鳴にとって、ゴール下の要を欠く厳しい状況に。

不安が残るなか迎えた4月の春季大会。

小堀選手に代わって出場した1年生の大坪 愛莉奈選手が奮闘。

総力戦で勝ち上がった鶴鳴は春季大会を7年ぶりに制覇し、復活した『鶴鳴』の名で初のタイトルを掴みました。

ケガで出場が叶わなかった小堀選手の目にも涙がありました。

（小堀 琴音 選手）

「めっちゃうれしい。改めて復帰したら頑張らないといけないと思った」

（溝口 健太 ヘッドコーチ）

「ことしから『鶴鳴』という名前になったので、これからどんどんみんなが頑張って、『鶴鳴』の名前がより広く知られるように頑張っていきましょう」

（森 心優 主将）

「次は高総体があるので県内無敗を目指してしっかり勝ち切って、インターハイに行けるように頑張る」

そして迎えた県高総体。

鶴鳴は予選トーナメントを危なげなく勝ち進み決勝リーグに進出。

勝てば優勝が決まる一戦で対するのは2年ぶりの頂点を狙う「長崎西」です。

試合は長崎西に開始から4本の3ポイントを沈められ相手のペースに。

しかし、鶴鳴は得意の速攻で流れを引き寄せると、エース・宮城選手や2年生村上 葉南選手を中心に得点を重ね、試合の主導権を握り返します。

さらに、ケガから復帰したセンター・小堀選手もゴール下で存在感を発揮し得点をあげると…

その後も攻撃のテンポを落とさず、宮城選手と村上選手の2人で61点をたたき出した鶴鳴が76対62で勝利。

8年ぶりのインターハイ出場を決めました。

（宮城 美海 選手）

「ほっとした気持ちも少しあったが、鶴鳴は県内無敗が目標なので勝つ気持ちが一番強かった」

インターハイ開幕まで約1か月となった先週末。

佐賀県で行われた九州総体では、全国常連の強豪、福岡県の精華女子と対戦しました。

結果は敗れたもののインターハイへ向けた課題、そして手応えをつかみました。

（森 心優 主将）

「全国でもトップレベルのチームと対戦できたのは収穫があった。自分たちがやってきたディフェンスからブレイクという形は崩さずに一つでも多く勝てたらいい」

かつて4度の日本一に輝いた常勝軍団『鶴鳴』が再びその名を全国に響かせます。

鶴鳴高校が出場するバスケットボールのインターハイは、7月27日に大阪府で開幕します。

男子は、県高総体4連覇を果たした瓊浦が出場します。