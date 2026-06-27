今月の注目雑誌から、魅力的な付録「なんでもはこべるポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（宝島社）の「なんでもはこべるポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』の「なんでもはこべるポーチ」が見逃せない！


宝島社から6月24日に発売される『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（税込3491円）。付録として、「なんでもはこべるポーチ」が付いてきます。

B5サイズほどの大きめサイズで使い勝手バツグン！


縦18×横24×マチ7cmのB5サイズほどの大きめポーチで、荷物をたっぷり収納できます。内側にはさまざまなサイズのポケットが豊富に備わっており、小物もすっきり整理できるのが嬉しいポイント。持ち手付きで持ち運びやすく、マザーズポーチや子ども用のかばん、オフィスの細々したものをまとめるポーチとして、幅広いシーンで活躍します。

40周年を記念したキャラクターアートがたっぷり


1986年から5年間放送された人気アニメ『こんなこいるかな』の40周年を記念した限定デザイン。個性あふれる12人のキャラクターたちのアートを贅沢に使用しており、ファンには特別な一品です。2026年にはNHK Eテレで新アニメとしても放送が始まっており、昔アニメを見ていた大人も、今お子さんが観ているという方も、両方が楽しめるデザインになっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)