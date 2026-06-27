【付録】アニメ化40周年『こんなこいるかな』の「なんでもはこべるポーチ」が付いてくる！ 『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』が6月24日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（宝島社）の「なんでもはこべるポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月24日に発売される『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（税込3491円）。付録として、「なんでもはこべるポーチ」が付いてきます。
縦18×横24×マチ7cmのB5サイズほどの大きめポーチで、荷物をたっぷり収納できます。内側にはさまざまなサイズのポケットが豊富に備わっており、小物もすっきり整理できるのが嬉しいポイント。持ち手付きで持ち運びやすく、マザーズポーチや子ども用のかばん、オフィスの細々したものをまとめるポーチとして、幅広いシーンで活躍します。
1986年から5年間放送された人気アニメ『こんなこいるかな』の40周年を記念した限定デザイン。個性あふれる12人のキャラクターたちのアートを贅沢に使用しており、ファンには特別な一品です。2026年にはNHK Eテレで新アニメとしても放送が始まっており、昔アニメを見ていた大人も、今お子さんが観ているという方も、両方が楽しめるデザインになっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』の「なんでもはこべるポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月24日に発売される『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（税込3491円）。付録として、「なんでもはこべるポーチ」が付いてきます。
B5サイズほどの大きめサイズで使い勝手バツグン！
縦18×横24×マチ7cmのB5サイズほどの大きめポーチで、荷物をたっぷり収納できます。内側にはさまざまなサイズのポケットが豊富に備わっており、小物もすっきり整理できるのが嬉しいポイント。持ち手付きで持ち運びやすく、マザーズポーチや子ども用のかばん、オフィスの細々したものをまとめるポーチとして、幅広いシーンで活躍します。
40周年を記念したキャラクターアートがたっぷり
1986年から5年間放送された人気アニメ『こんなこいるかな』の40周年を記念した限定デザイン。個性あふれる12人のキャラクターたちのアートを贅沢に使用しており、ファンには特別な一品です。2026年にはNHK Eテレで新アニメとしても放送が始まっており、昔アニメを見ていた大人も、今お子さんが観ているという方も、両方が楽しめるデザインになっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)