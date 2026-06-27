「若返ってない？！」浜崎あゆみ、美デコルテ際立つライブショット公開！ 「レベチで可愛いんだが！」
歌手の浜崎あゆみさんは6月25日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つライブショットを披露しました。
【写真】浜崎あゆみのライブショット
また、「すでにもの凄いボリュームを感じていますが、冷静に考えるとまだまだ始まったばかりのツアー」「とにかく1公演ずつ真っ向勝負していくのみ！生き抜きます！！」と、意気込みをつづっています。
ファンからは、「想像を超えてくるライブで過去一更新しました…！」「年々若返ってない？！」「ファイナルまで駆け抜ける一座を見守りたいと思います」「めっちゃ可愛い」「アンコールの衣装も髪型も可愛すぎる」「いつもよりもレベチで可愛いんだが！！」「共に生き抜こうね！！！」「ポニテ可愛すぎたよーーー！！」「あゆに年齢関係ない！！」「あゆの可愛さは永遠に止まらないね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】浜崎あゆみのライブショット
「あゆの可愛さは永遠に止まらないね」浜崎さんは「大阪2daysありがとうございました！」とつづり、7枚の写真を投稿。大阪でのライブの様子です。1〜3枚目はブルーのチューブトップにデニムを合わせた衣装で、美しいデコルテが際立っています。スタイルの良さも圧巻です。4〜7枚目では、ステージ上でダンサーたちと歌い踊る迫力ある姿も。
ファンからは、「想像を超えてくるライブで過去一更新しました…！」「年々若返ってない？！」「ファイナルまで駆け抜ける一座を見守りたいと思います」「めっちゃ可愛い」「アンコールの衣装も髪型も可愛すぎる」「いつもよりもレベチで可愛いんだが！！」「共に生き抜こうね！！！」「ポニテ可愛すぎたよーーー！！」「あゆに年齢関係ない！！」「あゆの可愛さは永遠に止まらないね」と、絶賛の声が集まりました。
ライブ後の集合ショットを披露13日には「長崎の皆様、忘れられない時間を本当に有難う御座いました」と、ライブ後の集合ショットを公開していた浜崎さん。コメントでは、「みんな笑顔が素敵だね」「早く団子ヘアーの生ayu見たい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)