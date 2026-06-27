ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6がでそろった。

準優勝戦11Rは桐生順平（39＝埼玉）がカド4コースから差して2着。今年3月29日のボートレースクラシック（蒲郡）以来30回目のSG優勝戦進出を決めた（グラチャンは昨年6月29日の戸田以来2年連続3回目）。

優勝戦出場選手インタビューでは「ペラは正直うまくいっていない。（1周）1マークは、たまたま開いたんで入ってこられた」と苦しい手応えを吐露。それだけに「乗れると思ってなかったから、うれしい」と望外の結果だったことを語った。

具体的な仕上がりは「出足は1人で乗っている分には悪くないけど、いい人と比べるともうひとつ」の一方で「なんとなく乗れるようになってきたし、それがいい兆しになってくれれば。ペラでやっていきたい」と本番までの時間、少しでも上積みを求めていく。

5号艇のファイナルは「進入で動くことは考えてない。舟券で絡めるように頑張りたい」と枠なり発進をアピール。「今でも苦手」の鳴門で結果を出し、29日から始まる30日間のフライング休みを前に存在感をアピールしたい。