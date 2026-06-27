台風7号の影響です。きょう、2つの台風で2度大雨となった関東の各地から中継です。

東京・品川区の立会川近くからお伝えします。こちらの立会川、去年9月に記録的な大雨の影響で氾濫が発生し、周辺では浸水被害が出ました。現在、雨は小雨がパラパラと降っているような状況、風はほとんどありません。

川の様子、少し濁っているように見えますが、近くに住む方によりますと、水位はいつもとほとんど変わらないといいます。

去年、あの被害がありましたので、この近くに住む皆さん、防災への意識が非常に高まっているといいます。川の近くには土のうが5段、6段と積み上げられています。あちらの奥にも見えます。

近くの飲食店にも、入口に土のうを置いている方、多くいました。そのうちの一人、店舗を営む女性は「台風が心配で土のうを置きました。このまま何事もなく台風が通り過ぎてほしいです」と話していました。

千葉県茂原市からもお伝えします。午後2時半ごろから一気に雨脚が強くなりまして、断続的に雨降り続いていたんですけれども、午後6時を過ぎたころから雨はかなり弱まりました。

今は風が少し出てきていまして、駅のシャッターなんですが、先ほど下されまして、雨が入ってこないよう対策をされていました。また、駅構内には運休の情報を伝える掲示板が設置されていまして、時折、足を止めて確認する人の姿がありました。

現在、千葉県では一部の地域でレベル4土砂災害危険警報が発表されています。

また、関東地方であす夕方までに予想される雨量は、多いところで100ミリとなっていて、引き続き土砂災害などに厳重な警戒が必要です。