「グランドチンピオン・ＳＧ」（２７日、鳴門）

渾身（こんしん）の差しがさく裂。遠藤エミ（３８）＝滋賀・１０２期・Ａ１＝が冷静なハンドルで１Ｍを差して、２度目のＳＧ優出を決めた。「うれしいです」といつも通り多くは語らないが、それ以上の言葉が見つからないのが本音だろう。

準優勝戦１２Ｒは４号艇だったが。「（３号艇の）峰さんの伸びがいいのは知っているので横に付けたいと思っていた。いい展開になりました」と作戦がドンピシャではまった。ただ「自分のターンもあまり良くなかったのでもう少ししっかりと差したい」と課題は忘れなかった。もちろん優勝戦では、そこも持ち前の調整力でしっかりと合わせてくるのは間違いないだろう。

優勝戦は本人が大好きな３号艇だ。６号艇には海野康志郎（山口）がいて、進入が乱れる可能性もあるが「枠は主張する」とキッパリ言い切った。「Ｓも合っていればいいのが行ける１０全速」と気合は十分。鳴門はデビュー初Ｖを飾った地で「デビューしたときから大好きな水面」と絶賛している。「そこで結果を残したいし、自分のできることは精いっぱいやって臨みたい」と優勝に意欲満々だ。

ＪＲＡでは、今村聖奈騎手がオークスで女性ジョッキー初のＧ１Ｖを飾り、脚光を浴びている。しかし元祖はＳＧ・クラシックを勝って、女子選手としては史上初のＳＧ覇者となった遠藤だ。もう一度ＳＧを優勝して、遠藤のすごさを見せつける。