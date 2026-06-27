結婚した元AKB48の倉持明日香、有名な男性との2ショット写真にネット驚き「びっくり」「すてき」
AKB48の元メンバーでタレントの倉持明日香（36）が27日、自身のXを更新し、結婚したことを発表した。あわせてプロレスのリング上で結婚報告した動画と、男性との2ショット写真を投稿しており、ネット上で話題になっている。
【写真】結婚した倉持明日香！体デカすぎる小橋建太との2ショット
結婚について倉持は、Xで「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と報告。
続けて「今後はより一層、応援してくださる皆さまへの感謝を胸に、一つひとつのお仕事を大切にしていきます！」と伝えた。
投稿した2ショット写真に写っているのは、証人である元プロレスラーの小橋建太氏。以前から親交があり、笑顔あふれる2ショットにネット上では「おめでとう 大好きな小橋さんに証人になってもらうなんて、なんてなんてすてきなんだろう」「写真だけ見たら小橋と結婚するのかと思ったw」「おめでとう御座います 一瞬小橋さんと結婚したのかと思いました笑 お幸せに！」「びっくり」などと驚いている。
1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第4期オーディションに合格。チームA所属。2008年3月、研究生からチームKに昇格し、シングル「言い訳Maybe」で選抜される。また、プロレス好きとしても有名。愛称は“もっちぃ”。2015年8月、AKB48を卒業した。
【写真】結婚した倉持明日香！体デカすぎる小橋建太との2ショット
結婚について倉持は、Xで「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」と報告。
投稿した2ショット写真に写っているのは、証人である元プロレスラーの小橋建太氏。以前から親交があり、笑顔あふれる2ショットにネット上では「おめでとう 大好きな小橋さんに証人になってもらうなんて、なんてなんてすてきなんだろう」「写真だけ見たら小橋と結婚するのかと思ったw」「おめでとう御座います 一瞬小橋さんと結婚したのかと思いました笑 お幸せに！」「びっくり」などと驚いている。
1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第4期オーディションに合格。チームA所属。2008年3月、研究生からチームKに昇格し、シングル「言い訳Maybe」で選抜される。また、プロレス好きとしても有名。愛称は“もっちぃ”。2015年8月、AKB48を卒業した。