あすの天気 台風一過とはならず...

台風一過とはならず、関東から西の太平洋側を中心にすっきりしない天気となるでしょう。西日本は昼ごろまで雨が降りやすく、東海や関東は夜までにわか雨の所がありそうです。

【CGで見る】台風7号 いまどこに？

台風の影響で大雨になった地域や大きな地震のあった地域は、地盤がゆるんでいるおそれがあります。崩れやすい場所や崖には近づかないようにしてください。

北日本や九州は、晴れ間の出る所が多いでしょう。

あすの予想最高気温 東京はジメジメ 23℃に

あすの気温は、きょうと同じくらいの所が多くなりそうです。ただ、仙台はきょうより低くなるでしょう。東海から西の各地は、27℃前後まで上がる所が多く、蒸し暑くなりそうです。東京は23℃と、夏日にはなりませんが、ジメジメするでしょう。



＜あす28日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：21℃ 釧路：21℃

青森：26℃ 盛岡：29℃

仙台：27℃ 新潟：25℃

長野：27℃ 金沢：27℃

東京：23℃ 名古屋：28℃

大阪：27℃ 岡山：26℃

広島：27℃ 松江：25℃

高知：28℃ 福岡：25℃

鹿児島：29℃ 那覇：28℃

週明けは急な雷雨に注意

月曜日と火曜日は、晴れ間の出る所が多いですが、大気の状態は不安定です。東日本や北日本を中心に急な雨や雷雨に注意してください。



水曜日以降は、太平洋側を中心に曇りや雨の日が多くなりそうです。一方、沖縄は来週後半から晴れて、梅雨明けが近いでしょう。