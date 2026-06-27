プロレス好きで知られる元SKE48でタレント松井珠理奈（29）が、27日までに、Xを更新。新日本プロレスのSANADA（38）と元SKE48の女優桑原みずき（34）との結婚を祝福した。

新婦新郎どちらとも縁のある松井は、「みぃとSANADA選手 ご結婚おめでとうございます」とふたりの結婚を祝った。「小6の頃から一緒に活動してきて大人になって恋愛トークをするような仲になり同じ2026年に結婚 みぃから嬉しい報告をずっと聞きたいと思っていたので本当に幸せです」とSKE時代の仲間の朗報に感慨深げにしており、「一緒にステージに立った仲間とリングで戦う姿を応援していたプロレス選手の結婚」と続けた。

かつて自身がプロレスラー役を演じたドラマ『豆腐プロレス』（テレビ朝日系）に引っかけて、「もしみぃを泣かせるようなことがあったらハリウッドJURINAのシャイニング・ウィザードが飛んできますよ」と茶目っ気たっぷりにSANADAに釘を刺しつつ、「嬉しくてちょっとテンションが上がりすぎました 冗談はここまでにして 本当におめでとうございます 末長くお幸せに」とつづっている。

松井は08年、SKE48の1期生として劇場デビュー。同10月、AKB48シングル「大声ダイヤモンド」センターに抜てきされた。2021年4月、グループを卒業。今年1月、BOYS AND MEN辻本達規（35）との結婚会見を開いた。