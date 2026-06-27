NHK「豊臣兄弟！」では、“上洛し、天下を掴むべき”という宇喜多直家の進言に対し、総大将・毛利輝元が“大義はあるのか”と問い返すシーンが描かれた。なぜ輝元は、慎重な姿勢を崩さなかったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。

■戦に大義を求めた総大将・毛利輝元

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。6月14日に放送された第23話では、安芸吉田郡山城で軍議が開かれ、宇喜多直家が「今こそ一気に上洛し、天下を掴むべき」と熱く進言。総大将・毛利輝元は冷静に問い返した。

「そこに大義はあるのか」

さすがは、中国地方8カ国を支配する大大名。戦に大義を求めるのは信長の覇道に対抗する王道の雰囲気がある。

でも、史実はどうだったろうか？

ここで冷静に考えてみよう。輝元にとって上洛するとは、単に軍勢を率いて京に上ることではない。既に畿内を押さえて播磨まで進出した信長の軍勢を蹴散らしての上京である。すなわち、直家の進言した上洛とは「中国8カ国を総動員して信長と決戦しよう」という宣言である。

いやいや、輝元にはそんな戦をする気など毛頭なかった。それどころか、毛利氏には、そんな軍事力もなければ、体制も整っていないというのが本音だったろう。

1563年に父・隆元が急死し、輝元が家督を継いだ時点で、毛利氏はすでに中国地方の覇者になろうとしていた。祖父・元就が一代で築き上げた版図を、叔父の吉川元春と小早川隆景という二人の傑物が支えていた。

本家である毛利家を、吉川・小早川の「両川」が支える構造は、三本の矢の逸話と共に、毛利氏が和を尊んだ理想的な体制であったというイメージを与えている。

吉田郡山城跡の遠景（安芸高田市）（写真＝TT mk2／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Commons）

■“名家”ゆえの複雑な家臣団

戦国大名の中には、出自や由緒が曖昧な者も多い。そうした中にあって毛利氏は、由緒の伝わる名家である。その祖は、源頼朝を支えた大江広元の四男・毛利季光である。季光は北条氏が三浦氏を滅ぼした宝治合戦で三浦氏に与したことで滅んだ。しかし、季光の四男・経光は乱に関与しなかったことから生き延びた。その子孫のうち安芸国吉田荘を所領として続いたのが安芸毛利氏である。

よくいえば名家だが、その歴史ゆえに面倒である。歴史が長いだけに、譜代の家臣や一族も多い。しかも、同じ御家人を祖先に持つ同格の国人領主はたくさんいた。その中で、元就が実力を発揮してトップに立ったにすぎない。ゆえに、家臣団の状況をみても複雑極まりない。

そんな毛利氏の家臣団は大きく四つに分類できる（河合正治「戦国大名としての毛利氏の性格」『戦国大名論集14』吉川弘文館、1984年）。

まず庶家である。これは、坂氏・有富・麻原・中馬・福原・河本など、南北朝に惣領家から分かれた一族のことだ。これらの一族は、惣領家から叛くこともあり、必ずしも一枚岩ではなかった。戦国期にかけて元就の力によって徐々に組み込まれていったが、血筋が近い分だけ扱いも微妙であった。

続いて、譜代・近臣である。これもまた複雑で惣領家や庶家の家臣だった飯田氏・粟屋氏・赤川氏・渡辺氏らのほか、上記よりも小さな庶家やそのまた分家から出た、兼重氏・上山氏・光永氏・平佐氏・長屋氏など。さらに、付近の小領主である国司氏・井上氏・児玉氏などがあった。古くからの家臣であるこの層は毛利氏の拡大と共に、代官や奉行として行政・司法の実務を担い毛利氏の権力を実際に動かしていた。

■独立した姿のまま、毛利の旗下にいる状態

ここまではまだいい。問題なのは、国衆と呼ばれる人々だ。熊谷氏・平賀氏・阿曽沼氏・天野氏・小早川氏・出羽氏など、安芸・備後周辺の独立した国人領主たちである。

もともとは毛利氏と対等な存在で、婚姻や「義兄弟の契約」によって同盟を結んでいた。毛利の勢力拡大に伴ってその傘下に入ったとはいえ、実態は「独立した姿のまま旗の下に加わった」にすぎない。

この層が完全に家臣化されるのは、江戸時代の萩への転封以降とされている。つまり、輝元の時代にはまだ統制しきれていなかった。実際、元就の書状には国衆の中には、“毛利氏をよかれと思っている者など1人もいない”と言い切っているものすらある（「毛利家文書」406号）。ここからは、毛利氏が本拠地である安芸ですらも、完全に統制できていなかったことがわかる。

毛利輝元の肖像画（写真＝毛利博物館蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

そんな状態なのに、領国の拡大によって大量の外様が生じている。これは、大内氏・尼子氏の旧臣たち、すなわち周防・長門・出雲・石見を制圧する過程で降伏・臣従した者たちである。これも、外様だから冷遇されているというわけではなく、石見の佐世氏は広島城代に任ぜられている。また大内氏の家臣であった蔵田氏は重用され検地奉行ともなっている。

■三本の矢どころか、団結できていない現実

このように毛利家の家中は複雑怪奇、それぞれ異なる経緯と論理を抱えたまま「毛利」という旗の下に並んでいるのだ。こんな状態であれば、横に並んでいる家臣同士で「なんで、あいつが俺よりも上？」「あいつの家は30年前に、うちの水を盗んだ」とかいがみ合いが絶えないことは想像に難くない。三本の矢どころか、そもそも団結しきれていないのが毛利氏の現実だったのである。

しかも、問題は家中の構造だけではない。利岡俊昭「天正末期毛利氏の領国支配の進展と家臣団の構成」（『史林』49巻6号、1966年）は、毛利氏の「八箇国御時代分限帳」を分析している。

これによれば、天正末期の毛利領国でさえ、安芸・備後のような本拠地と、出雲・備中のような外縁部では大名権力の浸透度に歴然とした差があったとしている。つまり、一応、領国にはなっているが、支配は「軍事的段階」にとどまり、政治的に完全統治するには至らない不安定な地域を抱えていたのである。

■広大な版図はあっても「手足」ではなかった

毛利元就が一代で築いた領国といえばロマンはある。でも現実には、広大な版図を持ちながら、その版図全体をまだ「自分の手足」として動かせる状態になかった。「毛利両川」は、それを象徴するものだ。ようは、かつては安芸の同格の国人にすぎなかった吉川氏・小早川氏に養子を送り込み乗っ取りを謀ったわけだ。すべては、少しでも統治を安定させるためである。

ここで、元就の人生を振り返ってみると、毛利氏の領国がいかにまとまり難い面倒な土地であるかはよくわかる。元就の勢力拡大の契機になった厳島の戦いは1555年。月山富田城を攻略して中国地方最大の大名になったのが1566年。そして元就は1571年に75歳で死去している。

つまり、中国地方の覇者になってからわずか5年で死んだ。あれほどの策略家が30年かけて積み上げた領国を、輝元はまだ固め終わっていない状態で引き継いだのだ。

しかも、元就が人生の後半に全力で国衆の切り崩し・養子送り込み・婚姻工作などを行ったにもかかわらず家臣団はバラバラ、周縁部については完全な支配には至らなかった。

毛利元就、晩年の肖像画。（写真＝毛利博物館蔵「毛利元就画像」／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■“四方”に敵を持っていた

わかるだろうか。輝元のやるべきことは天下統一よりも、今ある領土の安定化である。

天下統一は夢があるかもしれないが、そんなことしても家臣同士の喧嘩がやむことはない。

「こんな状況で、上洛……信長と戦えるか‼」というのが、輝元の本音だったろう。

実際、1577年に秀吉が播磨に入ってきてから、毛利氏は東の領土を少しずつ削り取られ続けた。上月城を巡る攻防では援軍を出しては押し返される一進一退が続き、1579年の宇喜多直家の離反を境に、播磨・備前の前線は後退していく。

しかし、これを「弱かったから負けた」と見るのは早計だ。毛利の視点から見れば、東の前線だけが戦場ではなかった。九州では大友氏や、その大友氏の支援を受けて旧領回復をはかる大内氏の残党（1569年の大内輝弘の乱など）、四国では長宗我部氏と、それぞれ別の戦線が同時進行している。しかも背後の国衆はまだ完全に掌握できていない。前に全力を出したとたん、後ろが崩れる。

元就が30年かけても完成しなかった領国を抱えたまま、輝元は四方に敵を持っていた。「上洛して信長と決戦」などという話は、台所事情を知らない者の戯言にすぎないのだ。

それに加えて、1576年、将軍の座を追われた足利義昭が、備後・鞆の浦に転がり込んできた。輝元としては、断るに断れない居候である。将軍を追い返せば天下に対して義を欠く。かといって抱え込めば、信長との全面対決を宣言したも同然に見られる。

そんな人物を抱えた結果、信長包囲網の一角として巻き込まれることになってしまったのだ。

■輝元の本質「自衛には動くが、攻勢に転じない」

とはいえ、毛利が完全に受け身だったわけでもない。同じ1576年、毛利水軍は第一次木津川口の戦いで織田水軍を壊滅させている。しかしこれは「信長打倒」の意志から動いたのではなく、本願寺への兵糧補給ルートを守るための自衛の論理だった。本願寺が潰れれば次は毛利の番という危機感である。

ところが1578年の第二次木津川口の戦いで、信長が投入した鉄甲船に敗れると、毛利水軍は、本願寺を見捨てた形になった。この戦いで、大坂湾の制海権を信長に奪われたとはいえ、依然として淡路島以西は毛利水軍が握っている。にもかかわらず、再進出は行われなかった。

ここに輝元の本質が表れている。自衛のためなら動く。しかし攻勢に転じる気はない。義昭という看板を飾り棚に置いたまま、包囲網の「盟主」に担がれながら、主体的には一度も動かなかった。

断るに断れない居候を抱えたら、気づけば戦争の当事者にされていた。それが鞆幕府の実態だった。

結局、動く大義というよりも、動く体制が整わないまま時間だけが過ぎていったのである。その実態が最もよく表れたのが、1582年4月末に始まった備中高松城の戦い。秀吉が足守川の水を引き込み、巨大な堤防で城を水没させていく。城主・清水宗治は必死に援軍を求めた。そして毛利の本隊は、その高松城のすぐそこにいた。

なのに、動かなかった。

秀吉の包囲陣が堅固だったことは確かだ。しかしそれ以上に、輝元には決断できない構造的な理由があった。

■どう動いても“詰む”状況

仮に総攻撃をかけて負けたとしよう。その瞬間、背後の国衆たちが雪崩を打って信長側に寝返る。これは十分にありえる話だ。国衆たちにとって「毛利」はあくまで今のところ一番強い旗頭にすぎない。負け戦の臭いがした瞬間、彼らが乗り換えを検討し始めるのは合理的な判断である。

では逆に、ここで突撃を命じたとしよう。今度は別の問題が起きる。「なぜ備中高松城ごときのために命を賭けなければならないのか」という不満が軍中に広がる。国衆たちはそれぞれの本領を持ち、それぞれの論理で動いている。毛利のために死ぬ理由が、彼らにはそもそも薄い。号令をかけた瞬間に手を抜く者、最悪の場合は敵に内通する者が出かねない。

攻めれば背後が崩れる。突撃すれば内側から瓦解する。もうどうにも動けない。

どちらに転んでも詰んでいる。清水宗治は腹を切り、城は水に沈んだ。そしてその直後に、毛利氏も本能寺の変を知った。

これは毛利にとって、空前絶後のチャンスだった。目の前の秀吉軍は本国から遠く離れた遠征軍である。主君を失った混乱の中、追撃すれば壊滅させられる。そのまま畿内に雪崩れ込めば、天下は毛利のものになるかもしれない。

しかし輝元は動かなかった。

狩野元秀画「織田信長像」1583年（長興寺所蔵）の模本（写真＝東京大学史料編纂所蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■「動かない大義」が揃いすぎていた

秀吉が持ちかけた講和をあっさり受け入れ、追撃論を封じたのは小早川隆景だった。「今は兵を退くべき時」という隆景の判断に、輝元は従った。結果として秀吉は中国大返しで山崎に向かい、光秀を討ち、天下人への道を一気に駆け上がった。毛利にとって最大のチャンスは、こうして静かに消えた。

そんな輝元だが、1600年の関ヶ原の戦いでは、西軍総大将に担ぎ上げられている。それでも、これまた大坂城に入ったまま動くことはなかった。こうなると、動かないことはもはや才能だ。

それでいて、西軍に関与した疑いは晴れず領国は2カ国に削減され父祖の地である安芸からは離れることになる……が、これにより、ようやく家臣団の統制が取れるようになったのは皮肉である。

こうして輝元は大坂の陣も終わった1625年に没した。享年73。信長・秀吉・家康という三人の天下人を全員見送って死んだ。動く大義が見つからなかったのではない。動かない大義が、最初から揃いすぎていたのだ。

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昼間 たかし（ひるま・たかし）

ルポライター

1975年岡山県生まれ。岡山県立金川高等学校・立正大学文学部史学科卒業。東京大学大学院情報学環教育部修了。知られざる文化や市井の人々の姿を描くため各地を旅しながら取材を続けている。著書に『コミックばかり読まないで』（イースト・プレス）『おもしろ県民論 岡山はすごいんじゃ！』（マイクロマガジン社）などがある。

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（ルポライター 昼間 たかし）