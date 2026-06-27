【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS】 2027年4月 発売予定 価格：49,940円 プレミアムバンダイ限定商品

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS」を2027年4月に発売する。6月27日19時よりプレミアムバンダイにて予約受付を開始しており、価格は49,940円。

本製品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、惑星封鎖機構の特務無人機体「AAP07: BALTEUS」を、同社の食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で商品化したもの。

全身に装備された各武器を再現、差し替えで「百五十六連ミサイル」や「可変式超高温バーナー」を再現可能で、さらに台座を組み替えることで本体を左右に傾けたディスプレイもできるほか、台座を組み替えることで、本体を左右に傾けたディスプレイもできる。

「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS」

【【PV】 SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON AAP07: BALTEUS】サイズ：H 約257mm × W 約320mm（台座含む） 素材：ABS 商品内容組み立て式プラキット一式取扱説明書ガム（ソーダ味）1個

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