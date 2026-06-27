日本ハムの福島蓮投手（２３）が２７日、“サ活”効果を発揮し、ベルーナＤでの初勝利を誓った。今季３勝目を懸け２８日の西武戦に先発する右腕は、「この試合用にサウナに入っていました。暑熱順化って言うんですか」。ベルーナＤでの登板は、５回１失点だった２０２４年５月１日以来２度目。暑さが特徴の敵地登板に合わせ、エスコンや札幌市内の選手寮のサウナに入り、対策を行った。毎日１０分程度を３セットのルーチンをこなし、「だいぶ（暑さに）強くなりました」と、耐性を高めた。

首位・西武とは今季初対戦。警戒する打者にはネビンを挙げ、「満塁の時もホームランじゃない、ああいうの（単打）が打てるのが怖い」と、２６日同戦の７回２死満塁、伊藤の外角スライダーをコンパクトに軽打し、同点適時打を放った場面を回想。状況に応じたチーム打撃ができる敵軍主砲を最大限にマークする。

前回登板１３日の中日戦（エスコン）では７回３安打１失点。３試合連続でハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）をマークする右腕は、「体は軽いと思います」。好調な背番４５が獅子打線を封じる。（川上 晴輝）