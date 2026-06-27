OPAQUE.CLIP×miffyコラボ♡大人かわいいトラベルグッズ全10型が登場

OPAQUE.CLIP（オペークドットクリップ）から、世界中で愛される「miffy（ミッフィー）」とのコラボレーショントラベルグッズコレクションが2026年7月2日（木）より発売されます♡スーツケースやトラベルバッグ、ポーチ、ハンディファンなど、旅行をもっと快適に楽しめる全10型をラインアップ。大人でも持ちやすいシンプルで可愛らしいデザインと機能性を兼ね備えた、この夏注目のコレクションをご紹介します。

旅がもっと楽しくなる全10型

今回のコラボでは、「夏のトラベルシーン」をテーマに、旅行やお出かけで活躍するアイテムが勢ぞろい。

ミッフィーのお顔を大胆にデザインしたスーツケースや、旅先でも便利なキャリーオンバッグ、整理整頓しやすいトラベルポーチなど、実用性も抜群です。

【miffy】フェイスポイントスーツケース【機内持ち込み可能】

価格：19,800円(税込)

【miffy】総柄プリント折りたたみキャリーオンBIGトートバッグ

価格：5,480円(税込)

【miffy】総柄プリントキャリーオン2WAYボストンバッグ

価格：5,980円(税込)

【miffy】トラベルポーチセット

価格：4,980円(税込)

内容：3点セット

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お出かけを彩る便利アイテムも充実

【miffy】総柄プリント晴雨兼用折りたたみジャンプ傘

価格：4,980円(税込)

【miffy】コンパクトハンディファン

価格：3,980円(税込)

【miffy】総柄プリントポケッタブルエコバッグ

価格：2,200円(税込)

【miffy】エコバッグ入りフェイスチャーム

価格：3,980円(税込)

カラー：ピンク（872）※EC・一部店舗限定カラー

【miffy】フェイス型シェル調スライドミラーチャーム

価格：3,480円(税込)

【miffy】フェイス型シェル調ヘアクリップ

価格：2,990円(税込)

暑い季節にうれしいハンディファンや晴雨兼用折りたたみ傘、毎日使えるエコバッグなど、旅行以外でも活躍するアイテムも豊富にラインアップ。

上品なシェル調デザインのチャームやヘアクリップは、大人かわいい雰囲気を演出してくれます。

※一部商品にはコラボレーション限定のネーム・下げ札付きです。

夏のお出かけがもっと楽しみに

実用性と大人かわいさを両立したOPAQUE.CLIPとmiffyのコラボコレクション♡

旅行に欠かせないトラベルグッズから毎日使える雑貨まで幅広く揃うので、自分用にはもちろんギフトにもおすすめです。

旅支度から気分を盛り上げてくれる特別なアイテムを、この夏ぜひチェックしてみてください。