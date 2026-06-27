元ミス青山＆『逃げ恥』出演の山賀琴子、再婚を発表 2ショット添え報告
モデルやブランドプロデュースなどを手がける山賀琴子（31）が27日、自身のインスタグラムを更新。再婚したことを発表した。
【写真】『逃げ恥』出演の山賀琴子、再婚お相手と2ショット
投稿で「皆様へ」と書き出し、「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。私事ではございますが、再婚いたしました。これからも日々を大切にしながら歩んでまいります」と報告。2人が後ろ姿で並ぶショットも公開した。
山賀は、1995年1月23日生まれ。北海道出身。青山学院大学卒業。 2015年ミス青山グランプリに選ばれ、16年に大手芸能プロダクションに入社、俳優として『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS）などに出演した。
19年1月に株式会社COTOCOTOを設立。アクセサリーブランド “ENELSIA” のクリエイティブディレクターを務める。 20年には、Amazon Prime『BEAUTY THE BIBLE season2』に出演。 その他にもYouTubeやTikTokなど、新たな領域へ活動の幅を広げている。2024年4月に結婚を明らかにし、2025年2月に離婚を報告した。
【写真】『逃げ恥』出演の山賀琴子、再婚お相手と2ショット
投稿で「皆様へ」と書き出し、「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。私事ではございますが、再婚いたしました。これからも日々を大切にしながら歩んでまいります」と報告。2人が後ろ姿で並ぶショットも公開した。
山賀は、1995年1月23日生まれ。北海道出身。青山学院大学卒業。 2015年ミス青山グランプリに選ばれ、16年に大手芸能プロダクションに入社、俳優として『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS）などに出演した。
19年1月に株式会社COTOCOTOを設立。アクセサリーブランド “ENELSIA” のクリエイティブディレクターを務める。 20年には、Amazon Prime『BEAUTY THE BIBLE season2』に出演。 その他にもYouTubeやTikTokなど、新たな領域へ活動の幅を広げている。2024年4月に結婚を明らかにし、2025年2月に離婚を報告した。