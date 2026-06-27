大相撲の二所ノ関部屋は27日、東大阪市での直前合宿を打ち上げ、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）は幕下・花の海と連続で10番取って6勝4敗だった。

左肩のケガで春場所を全休した大の里は21日の茨城・大洗合宿で三段目力士相手に相撲を取る稽古を再開。26日には十両・白熊相手に春場所前以来の関取との稽古を消化した。この日も痛めていた左のおっつけを駆使するなど徐々に良化のきざしを見せるも、一気に攻め込めない時に悪癖のはたきで墓穴を掘る負けパターンを露呈。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）から「相手が我慢している時にどう攻めるかだぞ」とアドバイスされる場面もあった。

稽古後に宿舎のある安城市に移動。2週間後の名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）に向けてピッチを上げていく。師匠は「（花の海は）左を使いやすい相手なので、このパターンで（体を）作っていければ。だいぶ負けパターンも見えてきた。（4敗は）我慢できずにはたいて負けているだけなので、そこを修正していければ」と復調気配も感じている様子。

もちろん完調には戻っていないことも事実で「かなりギアは上げていかないといけない。今後の調整はしっかり計画を立てたい」と名古屋での調整がカギを握ることを強調する。大の里も「良くはなっている。名古屋では状態も見ながら出稽古などを考えていきたい」と今後を見据えた。