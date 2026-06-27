趣味に仕事にガンガン使えるハイエースが「トヨタのディーラー」で買える！

2026年6月26日から28日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催の「TOKYO OUTDOOR SHOW（東京アウトドアショー）2026」は、アウトドアに関する最新情報やトレンドを得られるだけでなく、気に入ったアイテムの購入も可能なアウトドアイベントです。

アウトドアにはクルマの存在が必須に近いことから、東京アウトドアショーでは毎年自動車メーカーや関連企業の出展が多く、アウトドアシーンを盛り上げるクルマやアイテムの展示も見所となっています。

【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタ「ハイエース」の最強“車中泊仕様”です！ 画像で見る（30枚以上）

トヨタのグループ企業で、トヨタ車のカスタマイズパーツの開発を行うトヨタ カスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）の人気ブランド「MODELLISTA（モデリスタ）」は、アウトドアに向いた3台のコンプリートカーを展示しました。

そのひとつが、トヨタの人気商用バン「ハイエース」をベースにした「MRT（マルチロールトランスポーター）」。2007年8月のハイエースマイナーチェンジ時に発売された、歴史の長いコンプリートカーです。

コンセプトは「趣味から仕事まで自由で幅広いユースに応える“トランスポーター”の原点の追求」。

高い積載能力を持つハイエースの広い荷室をより有効にかつ便利に使えるよう防滴フロアと荷物固定装置などを装備し、「自分だけのトランスポーター」が創ることができます。

MRTには、ユーザーの使用シーンなどに合わせて「Type I（床仕様）」と「Type II（床＋トリム仕様）」の2種類が用意されています。

共通する基本装備はロンリュームと呼ばれる硬質塩ビを使用したフロア、そのフロアに16箇所設けたアンカーナット、そして傷つきやすい開口部を保護するアルミ製のバックドアスカッフプレートです。

フロアは、防音と段差解消のためにレジンフェルトを備えた根太（ねだ）を敷いた上に、厚みのあるベニア板を載せ、その上に耐摩耗性・防滴性に優れたロンリュームを敷くことで、フラットな床を形成。許容荷重最大50kgのアンカーナットと合わせ、仕事やアウトドアで気にせずガンガン使えるのは嬉しいところです。

Type IIでは、Type Iの基本装備に、収納BOXおよび8箇所のアンカーナットを備えた成形フルトリムを車内壁面に装備。さらに車中泊を可能とするベッドキットやサイドテーブル、補助バッテリーなどのType II専用オプションを追加できます。

ベッドキットは、跳ね上げて荷室重視の「ラゲージモード」としたり、自転車を載せつつ就寝スペースも確保可能な「シングルベッドモード」など、多彩で柔軟なアレンジが行えます。

パーツの完成度はいずれも極めて高く、まるでハイエースのカタログモデルとして当初から設定されているかのようです。

根強い人気が維持され、リセールバリュー（中古車の再販価値）も高いのも納得の出来栄えでした。

加えて会場の展示車では、MRTの個性をさらに活かすべく、Weds製のホイールやラギッドなトーヨータイヤの「オープンカントリー R／T」、マッドフラップなどを備えるカスタマイズを施し、釣り竿などが効率よくセットできる「オトナのための秘密基地」のようなデモカー仕様で、精悍な印象を強めていました。

MRTが「最強の車中泊仕様」な理由とは

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モデリスタのコンプリートカーはトヨタの正規販売ディーラーで購入が可能なため、カスタム費用を含めた総額でローンを組めることや、メーカー保証が受けられるなど、メリットが数多く存在します。

モデリスタが「トヨタの販売店で買えるアウトドア」とうたうMRT。美しく仕上げられた安心のカスタマイズハイエースは、仕事や趣味を極めたいユーザーにとって注目の一台といえます。