＜結婚式！半額サポート？＞不平等にイラッ！「話し合わなきゃ」夫に電話させると…？【第6話まんが】
私はノゾミ。2年前にトウマと結婚して、現在は妊娠6か月になります。私がこれまでに義両親と会ったのは数回だけ。なんだか見下されている感じだし、わざわざ義理の家族と付き合いたくないです。しかも妊娠報告に行った義実家で、驚きの事実が……。義両親は義妹に結婚式の費用を援助してあげるらしいのです。私たちのときは10万円くれて終わりだったのに！？ そんなに嫁の私が気に食わないのでしょうか。ひどい差別に怒りがおさまりません。
義妹には結婚資金を用意してあったのに、トウマに用意していないというのもおかしな話です。だったら平等に出してもらわないと！ このままじゃ生まれてくる子どもが孫差別にあうでしょう。そんなの許されることじゃありません。
子どものためにも結婚費用を平等に援助してもらうよう、きっちり話をつけておきたいです。私はトウマに「今から話し合いに行くって電話して！」と迫りました。トウマは義母になにか言われてオロオロしていましたが……。
相手がたとえ義両親であっても、間違っていることは間違っていると言っていいはずです。そうしないといつまでも下に見られて舐められたままでしょう。本当は向こうから謝罪の連絡をしてくるのが筋だと思いますが、きっとそこまで気が付かないのです。生まれてくる子どものためにも間違いを正さなければと思い、トウマに連絡をさせました。
しかし義母は謝るどころか、トウマのことをたしなめてきました。まさか食事代のことを持ち出されてネチネチ言われるとは……。どこまで人を見下せば気が済むのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
義妹には結婚資金を用意してあったのに、トウマに用意していないというのもおかしな話です。だったら平等に出してもらわないと！ このままじゃ生まれてくる子どもが孫差別にあうでしょう。そんなの許されることじゃありません。
子どものためにも結婚費用を平等に援助してもらうよう、きっちり話をつけておきたいです。私はトウマに「今から話し合いに行くって電話して！」と迫りました。トウマは義母になにか言われてオロオロしていましたが……。
相手がたとえ義両親であっても、間違っていることは間違っていると言っていいはずです。そうしないといつまでも下に見られて舐められたままでしょう。本当は向こうから謝罪の連絡をしてくるのが筋だと思いますが、きっとそこまで気が付かないのです。生まれてくる子どものためにも間違いを正さなければと思い、トウマに連絡をさせました。
しかし義母は謝るどころか、トウマのことをたしなめてきました。まさか食事代のことを持ち出されてネチネチ言われるとは……。どこまで人を見下せば気が済むのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子