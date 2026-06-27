【義母を捨てる】「母さんの老後は俺たちが」感動？もう勝手にやってくれ…＜第15話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第15話 親子の絆
【編集部コメント】
「何があっても母さんの面倒を見る」と言いきったケイタさんとショウイチさん。それを聞いてミサコさんは、感動のあまり思わず涙を流します。いっぽう少し離れたところにいるリカさんとお義姉さんは、冷静な視線を向けています。「もう勝手にやってくれ」といったところでしょうか。感動的なシーンだと思っているのは、ミサコさんと息子2人だけのようですね。そして、縁を切られることが確定したチヨコさんは、ひとり呆然。あまりのショックに、言葉も感情も出てこないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
「何があっても母さんの面倒を見る」と言いきったケイタさんとショウイチさん。それを聞いてミサコさんは、感動のあまり思わず涙を流します。いっぽう少し離れたところにいるリカさんとお義姉さんは、冷静な視線を向けています。「もう勝手にやってくれ」といったところでしょうか。感動的なシーンだと思っているのは、ミサコさんと息子2人だけのようですね。そして、縁を切られることが確定したチヨコさんは、ひとり呆然。あまりのショックに、言葉も感情も出てこないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙