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■全国の28日（日）の天気

台風7号は、温帯低気圧に変わって東へ離れますが、梅雨前線が南西諸島から伊豆諸島付近にのび、西日本や東日本の太平洋側には湿った空気が残りそうです。沖縄は雨で、激しく降る所があるでしょう。

西日本や東日本も雲が多く、近畿は朝にかけて、関東では夜にかけても、雨の降りやすい天気が続きそうです。北日本は、晴れる所が多いでしょう。

最高気温は28℃前後所が多く、北海道は20℃を少し超えるくらいでしょう。関東はあまり上がらず、東京都心は23℃と5月中旬並みにとどまりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　17℃（±0　7月上旬）
仙台　　　20℃（±0　7月中旬）
新潟　　　19℃（ -1　平年並み）
東京都心　21℃（±0　7月上旬）
名古屋　　21℃（＋1　平年並み）
大阪　　　22℃（＋2　平年並み）
広島　　　22℃（＋2　平年並み）
高知　　　23℃（＋1　7月上旬）
福岡　　　21℃（＋1　平年並み）
鹿児島　　22℃（ -2　平年並み）
那覇　　　26℃（＋1　平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　21℃（ -2　6月上旬）
仙台　　　27℃（ -2　7月下旬）
新潟　　　25℃（±0　6月中旬）
東京都心　23℃（±0　5月中旬）
名古屋　　28℃（＋5　平年並み）
大阪　　　27℃（＋2　6月上旬）
広島　　　27℃（±0　6月中旬）
高知　　　28℃（ -4　平年並み）
福岡　　　25℃（＋1　5月下旬）
鹿児島　　29℃（±0　平年並み）
那覇　　　28℃（ -1　5月下旬）

■全国の週間予報

29日は、沖縄で雨が降りますが、西日本から北日本は、晴れ間の出る所が多いでしょう。30日も、北日本を中心に日差しが届く見込みです。7月1日以降は、梅雨前線が本州付近にのび、西日本や東日本を中心に雨の降る所が多くなるでしょう。九州など西日本では、再び大雨となる可能性があり、注意が必要です。一方、沖縄は、晴れる日が続き、真夏の暑さとなるでしょう。