■全国の28日（日）の天気

台風7号は、温帯低気圧に変わって東へ離れますが、梅雨前線が南西諸島から伊豆諸島付近にのび、西日本や東日本の太平洋側には湿った空気が残りそうです。沖縄は雨で、激しく降る所があるでしょう。

西日本や東日本も雲が多く、近畿は朝にかけて、関東では夜にかけても、雨の降りやすい天気が続きそうです。北日本は、晴れる所が多いでしょう。

最高気温は28℃前後所が多く、北海道は20℃を少し超えるくらいでしょう。関東はあまり上がらず、東京都心は23℃と5月中旬並みにとどまりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 17℃（±0 7月上旬）

仙台 20℃（±0 7月中旬）

新潟 19℃（ -1 平年並み）

東京都心 21℃（±0 7月上旬）

名古屋 21℃（＋1 平年並み）

大阪 22℃（＋2 平年並み）

広島 22℃（＋2 平年並み）

高知 23℃（＋1 7月上旬）

福岡 21℃（＋1 平年並み）

鹿児島 22℃（ -2 平年並み）

那覇 26℃（＋1 平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 21℃（ -2 6月上旬）

仙台 27℃（ -2 7月下旬）

新潟 25℃（±0 6月中旬）

東京都心 23℃（±0 5月中旬）

名古屋 28℃（＋5 平年並み）

大阪 27℃（＋2 6月上旬）

広島 27℃（±0 6月中旬）

高知 28℃（ -4 平年並み）

福岡 25℃（＋1 5月下旬）

鹿児島 29℃（±0 平年並み）

那覇 28℃（ -1 5月下旬）

■全国の週間予報

29日は、沖縄で雨が降りますが、西日本から北日本は、晴れ間の出る所が多いでしょう。30日も、北日本を中心に日差しが届く見込みです。7月1日以降は、梅雨前線が本州付近にのび、西日本や東日本を中心に雨の降る所が多くなるでしょう。九州など西日本では、再び大雨となる可能性があり、注意が必要です。一方、沖縄は、晴れる日が続き、真夏の暑さとなるでしょう。