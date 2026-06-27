がんや股関節の痛みを抱えて還暦のステージへ…日本最高齢ストリッパーを見続ける本仮屋ユイカが感じた「そこに在るだけで幸福」という境地
●同じ肺がんを抱え、励まし合ってきたファンの訃報
俳優の本仮屋ユイカが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日・28日の2週にわたり放送される「私が踊り続けるわけ5 〜60歳 還暦のストリッパー物語〜」。日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)が還暦という大きな節目に向かって踊り続ける姿と、彼女を取り巻く人々を追った作品だ。
後編の大きなテーマのひとつが、愛美さん自身が「自分の終わり方」について思いを巡らせる姿。自分がいつかどこかで終止符を打つとしたら、それはどういう時なのか。がんや股関節の痛みと闘い、そんな問いをひとりで抱え踊り続ける愛美さんに、本仮屋の心は深く揺さぶられたという――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した本仮屋ユイカ
○全てを抱えて挑む還暦のステージ
日本最高齢、59歳のストリッパー・星愛美さんは、脚の痛みとがん再発への不安を抱えながら、何とか舞台に立ち続けてきた。胸にあるのは「還暦まで踊り続けたい」という強い思いだ。
劇場では若い踊り子たちが愛美さんの背中を追っていた。新人のゆう希さんは、愛美さんの指導の下、難しいパイプ椅子の演目に挑戦。自分だけの表現をつかもうとしていた。一方、リナさんは、病による休養を乗り越え、デビュー5周年のイベントで新たな演目に挑む。彼女もまた、愛美さんの生き方に強く引かれていた。
後輩の成長は、愛美さんに新たな覚悟を突きつける。彼女たちが成長すれば、いつか自分の出番はなくなっていく。だから自分も、それ以上の踊りを見せなければならない。60歳を前にしてなお、愛美さんは自らを追い込んでいた。
だが、がんの経過観察にも不安が残り、脚の痛みが再び襲う。体調も日によって揺れる日々…。そんな中、悲しい知らせが届く。余命宣告を受けながらも愛美さんの踊りを見るために、劇場に足を運び続けた同い年の女性ファン・ようこさんの訃報だった。同じ肺がんを抱え、励まし合ってきた2人。還暦のステージで再会を果たすことはかなわなかった。
全てを抱えて向かう還暦の舞台。人生の集大成とも言えるステージで、愛美さんは何を見せるのか…。
還暦のステージに立つ星愛美さん (C)フジテレビ
○「私にもこういう気持ちがあっていいんだ」
「私は、女優になりたいと思った時に、家族から『女優さんは、どんなことも仕事の表現につながるし、長い期間できる仕事なんだよ』と教わったんです。だから私自身、『女優は、おばあちゃんになってもできるんだ』『チャンスがありさえすれば、自分が生きている限り、そして自分の情熱が続く限り、できる仕事なんだ』と思っていたので、『終わり』を考えたことがなかったんですよね」という本仮屋。そこには、愛美さんと同じく「板の上」に立ち続けてきた者としての共鳴がある。
「愛美さんが、自分でその終止符をどこに打つかを考えている。その覚悟と美学を目の当たりにして、改めてすごいなと思いました。愛美さんの中に、『これだけのステージができないのであれば、私はステージから降りる』という、見ている側にはわからないラインがきっとお有りなんだろうと。私は、ズルズルそのラインを下げて下げて下げて、どうにかずっと出ていたいなって思ってしまうタイプなので(笑)」
後編では、還暦を目前に控えた愛美さんが、後輩の踊り子たちとどう向き合うかも描かれる。リナさんやゆう希さんたちを「娘のように」慈しむ一方で「後輩はライバルでもある」と、現役ストリッパーとしての矜持を語る愛美さんの姿に、本仮屋は目を細めた。
「愛美さんの、今出てきている新人の人たちと同じ土俵で勝ちに行きたいというあの感じ、私はすごく好きだなと思いました(笑)。私も19歳からこのお仕事が始まって、最初は周りの大人たちが、なんとか私を良い方へ、良い方へと引っ張り上げてくれる時間があった。今は微力ながら、自分も引っ張る側に立たせてもらえることがありますが、それでもどこかで『私だって、引っ張られたい』という気持ちが湧き上がることもあって…(笑)。愛美さんですら、いまだにそういう境地なんだというのが分かって、私にもこういう気持ちがあっていいんだと思えました」
星愛美さんの還暦ステージに涙する後輩ストリッパーたち (C)フジテレビ
本仮屋が「後編の見どころのひとつ」として挙げるのが、イブさん(62)という伝説の人物の登場だ。
「『1980年代、男性の視線を釘付けにしていた』というナレーションを読みながら、すごい原稿だなと思っていたのですが、当時の写真を見たら納得の美しさと説得力だったんです。一時代を築かれている方は、ずっと色褪せないし、今見ても惹きつけられる。女性としてのフェロモンの出方に、『うわっ!』とびっくりしました。しかもイブさんは愛美さんよりさらにお歳が上の方なのに、いまでもあんなにきれいに足が回るなんて…!」
●「本当はこの仕事は好きじゃない」発言の真意は
(C)フジテレビ
シリーズ初回が放送された2021年から5年にわたり愛美さんを見続けてきた本仮屋に、「あらためて、愛美さんはどんな存在か」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「同じ女性として、同じように人前に出ることを生業にしている人間として、『こういうふうに歩くことができるんだよ』と見せてくださる先輩、という感じですね。『ああ、今日も日本のどこかで愛美さんが元気にステージに立ってくれているんだ』と思うだけで自分の励みになるので、私にとって愛美さんは特別な女性だと思います」
先週放送された前編の、愛美さんと母との会話の中で、愛美さんの口から飛び出した「ステージに立つことは別に好きなんかじゃない」「仕事だからやっているだけ」という思いがけない言葉。それは長年シリーズを見続けてきた本仮屋にとっても衝撃で、ナレーション収録にあたり、ディレクターともその意味について話し合ったという。
「ディレクターの大里(正人)さんは、『あれは、愛美さんの本心ではないと思う。お母さんが隣にいたからこそ出た言葉なんじゃないか。なぜなら、僕はステージに立つ愛美さんのびっくりするぐらい美しい笑顔や、ワクワクしている瞬間をずっと見てきたから』とおっしゃっていました。私もそう感じています」
そして、本仮屋はこう続ける。
「もちろん、全ての瞬間を愛せる仕事ではないと思うんです。でも、板の上に立つ努力って、本当に大変で…。“好き”という言葉が正しいかどうかは分からないけれど、気持ちがないと絶対続けられないはず。私にはストリップの経験はないけれど、同じ様に人前に立つ仕事をしているから分かる。きっと、板の上でしか得られない幸せやエネルギーを愛美さんも感じているのではないかと私は解釈しています」
「今回ナレーションをしていて思ったのは、愛美さんはたまたまストリップという場所と出合い、いまもこうしてそこに立っているわけですが、たとえストリップと違う舞台に立っていたとしても、愛美さんはおそらく多くの人を惹きつけたのではないかと思うんですよ。彼女自身の在り方や、生き方や、愛の伝え方が、きっとすべての人を魅了する。だから『本当はこの仕事は好きじゃない』という愛美さんの発言は、実際そうなのかもしれないけれど、愛美さんを応援している者からすると、愛美さんとストリップという場所との出合いは奇跡的なものであったし、とても幸福なものでもあった、という一面があると思います」
○人は還暦を迎えてなお美しくなり続けられる
還暦のステージを経てもなお続くであろう愛美さんのこれからへの思いを、本仮屋はこんな言葉で締めくくった。
「今までは、あまりにも大変なことが多すぎた人生だから、『克服する』とか、『病に打ち勝つ』ということがテーマに見えていたんです。でも、そういう段階はもう抜けて、ただただ愛美さんがそこに在るだけで、『全ての人にとっての幸福』というステージに入っていかれるんだろうなと感じています。人は還暦を迎えてなお美しくなり続けられる。愛美さんは、そのことを体現している方だと思います。
もし続編があるなら違う形で、『星愛美2.0』みたいな新しいところに行くんだろうな、という感じがしています(笑）。(愛美さんファンの)“星組補欠”としてこれからもずっと愛美さんを見ていたいです。私は愛美さんがテレビの画面に映るだけでとても幸せな気持ちになります。本当に、『光が人間からあんなにたくさん出るんだ…!』と、いつも感じさせてくれる方ですね」
●『スウィングガールズ』から22年…再びトロンボーンと向き合う日々
ところでインタビューの終盤、本仮屋が「この記事が上がる頃には、もう終わっているかもしれないですけど…(笑)」と前置きして話してくれたのが、思いがけないトロンボーンとの「出会い直し」による、マイブームの兆しだった。
かつて、映画『スウィングガールズ』(04年)でトロンボーンを担当していた縁で、先日、自身のラジオ番組内の企画で、16年ぶりにトロンボーンに挑戦する一幕があった。
「『音が出た!』って思ったんですけど、番組のディレクターさんから、『せっかくだからお家に持って帰って練習したら?』って勧められて。普段だったら絶対に手に取らないのですが、今回はなんだか不思議な出会い直しをした感じがして、お言葉に甘えて、しばらくお借りすることにしました。だから今、家にトロンボーンがあるんです(笑)」
それから毎日30分、ただひたすら音階練習を続けているのだそう。
「曲にならないんですよ(笑)。ただ音階を吹いているだけなんですけど、それがすっごく楽しくて。映画を撮っていた当時は『みんなに迷惑かけないようにしなきゃ』と必死だったけど、いま大人になって再び手に取ってみると、音が出るだけでうれしいし、『あぁ、みんなと一緒に吹いた時はこうだったな』と感慨に浸ったりして。それが今のマイブームです(笑)」
楽譜が読めないため、ChatGPTを全面的に頼りにしながらも、たまに間違った指示を出されては、ChatGPT相手にケンカもしているのだとか。でも「それさえも楽しい」と笑う。
青春時代に懸命に吹いた楽器と、大人になって再びじっくりと向き合う時間。それは、本仮屋にとって、かけがえのないひと時になっているのかもしれない。
●本仮屋ユイカ1987年生まれ、東京都出身。99年『わくわくサイエンス』(NHK)で芸能界デビュー。01年のドラマ『3年B組金八先生』(TBS)などの演技で注目を集め、05年NHK連続テレビ小説『ファイト』のヒロインに選ばれる。映画・ドラマのほか、『王様のブランチ』(TBS)で情報バラエティのMCも担当した。近年の出演作は『私の夫は冷蔵庫に眠っている』(テレビ東京)、『愛しい嘘〜優しい闇〜』『バツイチ2人は未定な関係〜『ふつう』、やめます!編』『今日からヒットマン』(テレビ朝日)など。21年から「ゆいか」名義で歌手活動をスタート、現在は『ONE-J』(TBSラジオ)、『三菱地所レジデンス Sparkle Life』(TOKYO FM)のパーソナリティを担当、YouTube番組『ユイカのラジオ』も配信中。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
俳優の本仮屋ユイカが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日・28日の2週にわたり放送される「私が踊り続けるわけ5 〜60歳 還暦のストリッパー物語〜」。日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)が還暦という大きな節目に向かって踊り続ける姿と、彼女を取り巻く人々を追った作品だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した本仮屋ユイカ
○全てを抱えて挑む還暦のステージ
日本最高齢、59歳のストリッパー・星愛美さんは、脚の痛みとがん再発への不安を抱えながら、何とか舞台に立ち続けてきた。胸にあるのは「還暦まで踊り続けたい」という強い思いだ。
劇場では若い踊り子たちが愛美さんの背中を追っていた。新人のゆう希さんは、愛美さんの指導の下、難しいパイプ椅子の演目に挑戦。自分だけの表現をつかもうとしていた。一方、リナさんは、病による休養を乗り越え、デビュー5周年のイベントで新たな演目に挑む。彼女もまた、愛美さんの生き方に強く引かれていた。
後輩の成長は、愛美さんに新たな覚悟を突きつける。彼女たちが成長すれば、いつか自分の出番はなくなっていく。だから自分も、それ以上の踊りを見せなければならない。60歳を前にしてなお、愛美さんは自らを追い込んでいた。
だが、がんの経過観察にも不安が残り、脚の痛みが再び襲う。体調も日によって揺れる日々…。そんな中、悲しい知らせが届く。余命宣告を受けながらも愛美さんの踊りを見るために、劇場に足を運び続けた同い年の女性ファン・ようこさんの訃報だった。同じ肺がんを抱え、励まし合ってきた2人。還暦のステージで再会を果たすことはかなわなかった。
全てを抱えて向かう還暦の舞台。人生の集大成とも言えるステージで、愛美さんは何を見せるのか…。
還暦のステージに立つ星愛美さん (C)フジテレビ
○「私にもこういう気持ちがあっていいんだ」
「私は、女優になりたいと思った時に、家族から『女優さんは、どんなことも仕事の表現につながるし、長い期間できる仕事なんだよ』と教わったんです。だから私自身、『女優は、おばあちゃんになってもできるんだ』『チャンスがありさえすれば、自分が生きている限り、そして自分の情熱が続く限り、できる仕事なんだ』と思っていたので、『終わり』を考えたことがなかったんですよね」という本仮屋。そこには、愛美さんと同じく「板の上」に立ち続けてきた者としての共鳴がある。
「愛美さんが、自分でその終止符をどこに打つかを考えている。その覚悟と美学を目の当たりにして、改めてすごいなと思いました。愛美さんの中に、『これだけのステージができないのであれば、私はステージから降りる』という、見ている側にはわからないラインがきっとお有りなんだろうと。私は、ズルズルそのラインを下げて下げて下げて、どうにかずっと出ていたいなって思ってしまうタイプなので(笑)」
後編では、還暦を目前に控えた愛美さんが、後輩の踊り子たちとどう向き合うかも描かれる。リナさんやゆう希さんたちを「娘のように」慈しむ一方で「後輩はライバルでもある」と、現役ストリッパーとしての矜持を語る愛美さんの姿に、本仮屋は目を細めた。
「愛美さんの、今出てきている新人の人たちと同じ土俵で勝ちに行きたいというあの感じ、私はすごく好きだなと思いました(笑)。私も19歳からこのお仕事が始まって、最初は周りの大人たちが、なんとか私を良い方へ、良い方へと引っ張り上げてくれる時間があった。今は微力ながら、自分も引っ張る側に立たせてもらえることがありますが、それでもどこかで『私だって、引っ張られたい』という気持ちが湧き上がることもあって…(笑)。愛美さんですら、いまだにそういう境地なんだというのが分かって、私にもこういう気持ちがあっていいんだと思えました」
星愛美さんの還暦ステージに涙する後輩ストリッパーたち (C)フジテレビ
本仮屋が「後編の見どころのひとつ」として挙げるのが、イブさん(62)という伝説の人物の登場だ。
「『1980年代、男性の視線を釘付けにしていた』というナレーションを読みながら、すごい原稿だなと思っていたのですが、当時の写真を見たら納得の美しさと説得力だったんです。一時代を築かれている方は、ずっと色褪せないし、今見ても惹きつけられる。女性としてのフェロモンの出方に、『うわっ!』とびっくりしました。しかもイブさんは愛美さんよりさらにお歳が上の方なのに、いまでもあんなにきれいに足が回るなんて…!」
●「本当はこの仕事は好きじゃない」発言の真意は
(C)フジテレビ
シリーズ初回が放送された2021年から5年にわたり愛美さんを見続けてきた本仮屋に、「あらためて、愛美さんはどんな存在か」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「同じ女性として、同じように人前に出ることを生業にしている人間として、『こういうふうに歩くことができるんだよ』と見せてくださる先輩、という感じですね。『ああ、今日も日本のどこかで愛美さんが元気にステージに立ってくれているんだ』と思うだけで自分の励みになるので、私にとって愛美さんは特別な女性だと思います」
先週放送された前編の、愛美さんと母との会話の中で、愛美さんの口から飛び出した「ステージに立つことは別に好きなんかじゃない」「仕事だからやっているだけ」という思いがけない言葉。それは長年シリーズを見続けてきた本仮屋にとっても衝撃で、ナレーション収録にあたり、ディレクターともその意味について話し合ったという。
「ディレクターの大里(正人)さんは、『あれは、愛美さんの本心ではないと思う。お母さんが隣にいたからこそ出た言葉なんじゃないか。なぜなら、僕はステージに立つ愛美さんのびっくりするぐらい美しい笑顔や、ワクワクしている瞬間をずっと見てきたから』とおっしゃっていました。私もそう感じています」
そして、本仮屋はこう続ける。
「もちろん、全ての瞬間を愛せる仕事ではないと思うんです。でも、板の上に立つ努力って、本当に大変で…。“好き”という言葉が正しいかどうかは分からないけれど、気持ちがないと絶対続けられないはず。私にはストリップの経験はないけれど、同じ様に人前に立つ仕事をしているから分かる。きっと、板の上でしか得られない幸せやエネルギーを愛美さんも感じているのではないかと私は解釈しています」
「今回ナレーションをしていて思ったのは、愛美さんはたまたまストリップという場所と出合い、いまもこうしてそこに立っているわけですが、たとえストリップと違う舞台に立っていたとしても、愛美さんはおそらく多くの人を惹きつけたのではないかと思うんですよ。彼女自身の在り方や、生き方や、愛の伝え方が、きっとすべての人を魅了する。だから『本当はこの仕事は好きじゃない』という愛美さんの発言は、実際そうなのかもしれないけれど、愛美さんを応援している者からすると、愛美さんとストリップという場所との出合いは奇跡的なものであったし、とても幸福なものでもあった、という一面があると思います」
○人は還暦を迎えてなお美しくなり続けられる
還暦のステージを経てもなお続くであろう愛美さんのこれからへの思いを、本仮屋はこんな言葉で締めくくった。
「今までは、あまりにも大変なことが多すぎた人生だから、『克服する』とか、『病に打ち勝つ』ということがテーマに見えていたんです。でも、そういう段階はもう抜けて、ただただ愛美さんがそこに在るだけで、『全ての人にとっての幸福』というステージに入っていかれるんだろうなと感じています。人は還暦を迎えてなお美しくなり続けられる。愛美さんは、そのことを体現している方だと思います。
もし続編があるなら違う形で、『星愛美2.0』みたいな新しいところに行くんだろうな、という感じがしています(笑）。(愛美さんファンの)“星組補欠”としてこれからもずっと愛美さんを見ていたいです。私は愛美さんがテレビの画面に映るだけでとても幸せな気持ちになります。本当に、『光が人間からあんなにたくさん出るんだ…!』と、いつも感じさせてくれる方ですね」
●『スウィングガールズ』から22年…再びトロンボーンと向き合う日々
ところでインタビューの終盤、本仮屋が「この記事が上がる頃には、もう終わっているかもしれないですけど…(笑)」と前置きして話してくれたのが、思いがけないトロンボーンとの「出会い直し」による、マイブームの兆しだった。
かつて、映画『スウィングガールズ』(04年)でトロンボーンを担当していた縁で、先日、自身のラジオ番組内の企画で、16年ぶりにトロンボーンに挑戦する一幕があった。
「『音が出た!』って思ったんですけど、番組のディレクターさんから、『せっかくだからお家に持って帰って練習したら?』って勧められて。普段だったら絶対に手に取らないのですが、今回はなんだか不思議な出会い直しをした感じがして、お言葉に甘えて、しばらくお借りすることにしました。だから今、家にトロンボーンがあるんです(笑)」
それから毎日30分、ただひたすら音階練習を続けているのだそう。
「曲にならないんですよ(笑)。ただ音階を吹いているだけなんですけど、それがすっごく楽しくて。映画を撮っていた当時は『みんなに迷惑かけないようにしなきゃ』と必死だったけど、いま大人になって再び手に取ってみると、音が出るだけでうれしいし、『あぁ、みんなと一緒に吹いた時はこうだったな』と感慨に浸ったりして。それが今のマイブームです(笑)」
楽譜が読めないため、ChatGPTを全面的に頼りにしながらも、たまに間違った指示を出されては、ChatGPT相手にケンカもしているのだとか。でも「それさえも楽しい」と笑う。
青春時代に懸命に吹いた楽器と、大人になって再びじっくりと向き合う時間。それは、本仮屋にとって、かけがえのないひと時になっているのかもしれない。
●本仮屋ユイカ1987年生まれ、東京都出身。99年『わくわくサイエンス』(NHK)で芸能界デビュー。01年のドラマ『3年B組金八先生』(TBS)などの演技で注目を集め、05年NHK連続テレビ小説『ファイト』のヒロインに選ばれる。映画・ドラマのほか、『王様のブランチ』(TBS)で情報バラエティのMCも担当した。近年の出演作は『私の夫は冷蔵庫に眠っている』(テレビ東京)、『愛しい嘘〜優しい闇〜』『バツイチ2人は未定な関係〜『ふつう』、やめます!編』『今日からヒットマン』(テレビ朝日)など。21年から「ゆいか」名義で歌手活動をスタート、現在は『ONE-J』(TBSラジオ)、『三菱地所レジデンス Sparkle Life』(TOKYO FM)のパーソナリティを担当、YouTube番組『ユイカのラジオ』も配信中。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら