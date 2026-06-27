THE RAMPAGE吉野北人、タンクトップから鍛え上げられた筋肉映える「ギャップ萌え」「美しい」
【モデルプレス＝2026/06/27】THE RAMPAGEの吉野北人が6月27日までに自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】29歳LDH所属イケメン「ギャップ萌え」タンクトップからのぞく鍛え上げられた筋肉
吉野はInstagramにて、サングラスをかけた姿で街中を歩く写真や自撮り写真など複数枚を投稿。黒のタンクトップ姿やグレーのTシャツ姿を披露した。タンクトップからは引き締まった腕の筋肉が映えている。
この投稿に「筋肉凄い」「努力の賜物ですね」「かっこいい」「美しいです」「可愛い顔立ちなのに筋肉モリモリでギャップ萌えです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳LDH所属イケメン「ギャップ萌え」タンクトップからのぞく鍛え上げられた筋肉
◆吉野北人、タンクトップから鍛え上げられた筋肉際立つ
吉野はInstagramにて、サングラスをかけた姿で街中を歩く写真や自撮り写真など複数枚を投稿。黒のタンクトップ姿やグレーのTシャツ姿を披露した。タンクトップからは引き締まった腕の筋肉が映えている。
◆吉野北人の投稿に反響
この投稿に「筋肉凄い」「努力の賜物ですね」「かっこいい」「美しいです」「可愛い顔立ちなのに筋肉モリモリでギャップ萌えです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】