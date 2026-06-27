YouTuber華金カップル、模様替え後のルームツアー「配置までこだわってて凄い」「落ち着く色合いで統一されてておしゃれ」
【モデルプレス＝2026/06/27】YouTuber・華金カップル（たつや・りこ）が6月27日までに自身のInstagramを更新。模様替えした自宅を公開し反響を呼んでいる。
【写真】登録者数80万超夫婦「配置までこだわってて凄い」模様替え後の広々自宅
華金カップルは「大型模様替え後、初の Room Tour」とつづり、自宅の写真を複数枚投稿。ダイニングテーブルやソファーなど、インテリアショップ「Re：CENO」で揃えたこだわりの家具を丁寧に配置した新しい部屋を披露した。
また、華金カップルは「今までは可愛ささえあれば…！！と思って部屋作りをしていたのでどちらかというと、好きやから落ち着きはするけど過ごしやすさは…って感じのお家でした」とエピソードを明かしている。
この投稿に「お部屋素敵です」「配置までこだわってて凄い」「こんなお部屋に住んでみたい」「落ち着く色合いで統一されてておしゃれ」「家具選び勉強になります」など反響な寄せられている。
2人は、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、仲睦まじい姿を公開。すると投稿開始するやいなや、当時商社マンと受付嬢と公表していた2人が放つ、泣けてくるほどの眩しいラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。
2023年4月5日には、入籍したことを発表。夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新しており、カップルYouTuberの中でも唯一無二の存在感を発揮している。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数80万超夫婦「配置までこだわってて凄い」模様替え後の広々自宅
◆華金カップル、模様替え後初のルームツアー
華金カップルは「大型模様替え後、初の Room Tour」とつづり、自宅の写真を複数枚投稿。ダイニングテーブルやソファーなど、インテリアショップ「Re：CENO」で揃えたこだわりの家具を丁寧に配置した新しい部屋を披露した。
◆華金カップルの投稿に反響
この投稿に「お部屋素敵です」「配置までこだわってて凄い」「こんなお部屋に住んでみたい」「落ち着く色合いで統一されてておしゃれ」「家具選び勉強になります」など反響な寄せられている。
◆ 元“商社マンと受付嬢”華金カップル、2023年に入籍
2人は、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、仲睦まじい姿を公開。すると投稿開始するやいなや、当時商社マンと受付嬢と公表していた2人が放つ、泣けてくるほどの眩しいラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。
2023年4月5日には、入籍したことを発表。夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新しており、カップルYouTuberの中でも唯一無二の存在感を発揮している。（modelpress編集部）
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