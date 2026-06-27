「今日好き」出身アイドル、ノースリ×ミニスカの“休日デート”コーデ「オシャレ」「脚のラインが綺麗すぎます」
【モデルプレス＝2026/06/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加し、現在は11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」として活動する瀬乃真帆子が6月26日、自身のInstagramを更新。休日のお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「脚のライン綺麗すぎます」ノースリ×ミニスカの休日デートコーデ
瀬乃は「休日デート」とつづり、遊覧船での写真を複数枚投稿。紺色のノースリーブジャケットに白のフリルが可愛らしいミニスカートを合わせたコーディネートを披露している。ミニスカートからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿に「可愛すぎます」「素敵な休日ですね」「デート服オシャレ」「脚のラインが綺麗すぎます」「目の保養です」「真帆子ちゃんとデートしたい」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立となったが、2025年5月7日に破局を報告した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「脚のライン綺麗すぎます」ノースリ×ミニスカの休日デートコーデ
◆瀬乃真帆子、ミニスカートから美脚スラリ
瀬乃は「休日デート」とつづり、遊覧船での写真を複数枚投稿。紺色のノースリーブジャケットに白のフリルが可愛らしいミニスカートを合わせたコーディネートを披露している。ミニスカートからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「素敵な休日ですね」「デート服オシャレ」「脚のラインが綺麗すぎます」「目の保養です」「真帆子ちゃんとデートしたい」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立となったが、2025年5月7日に破局を報告した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、「α＋」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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