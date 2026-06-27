登録者数60万超美人クリエイター「最後のギャル姿で」デニムショーパンから美脚スラリ「脚のラインが綺麗」「平成感満載で懐かしい」
【モデルプレス＝2026/06/27】人気クリエイターのえみ姉が6月26日、自身のInstagramを更新。都内で開催された「平成恋愛展」でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】登録者数60万超美人クリエイター「脚のラインが綺麗」美脚際立つ平成ギャルコーデ
えみ姉は「ずっと行きたかった平成恋愛展に駆け込めた〜〜！！！最後のギャル姿で行ってきました笑」などとつづり、写真を複数枚投稿。ファミリーレストラン風の展示品のソファーで雑誌を読んだり、寄せ書きコーナーで写真を撮ったりと満喫している姿を公開した。黒と青色のチェック柄のシャツにタンクトップ、淡い色のデニムショートパンツにロングブーツを合わせた平成コーディネートを披露し、ショートパンツからは引き締まった足のラインがスラリと伸びている。
また、えみ姉は「平成を語り出したらキリないけど学生時代、一生語れるほどの青春や恋愛しまくったから全ての展示がブッ刺さりだった！」とエピソードを明かしている。
この投稿に「平成感満載で懐かしい」「余韻に浸るの分かります」「ショートパンツ似合いますね」「脚のラインが綺麗」「可愛すぎます」など反響が寄せられている。
えみ姉は6月27日現在、YouTubeの登録者数は61万人を超えている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数60万超美人クリエイター「脚のラインが綺麗」美脚際立つ平成ギャルコーデ
◆えみ姉、ギャルコーデのショートパンツから美脚スラリ
えみ姉は「ずっと行きたかった平成恋愛展に駆け込めた〜〜！！！最後のギャル姿で行ってきました笑」などとつづり、写真を複数枚投稿。ファミリーレストラン風の展示品のソファーで雑誌を読んだり、寄せ書きコーナーで写真を撮ったりと満喫している姿を公開した。黒と青色のチェック柄のシャツにタンクトップ、淡い色のデニムショートパンツにロングブーツを合わせた平成コーディネートを披露し、ショートパンツからは引き締まった足のラインがスラリと伸びている。
◆えみ姉の投稿に反響
この投稿に「平成感満載で懐かしい」「余韻に浸るの分かります」「ショートパンツ似合いますね」「脚のラインが綺麗」「可愛すぎます」など反響が寄せられている。
えみ姉は6月27日現在、YouTubeの登録者数は61万人を超えている。（modelpress編集部）
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