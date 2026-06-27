LiSA、美ウエストチラ見せビスチェ×ボリュームロングドレス姿「くびれが綺麗」「プリンセスみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】歌手のLiSAが6月27日、自身のInstagramを更新。衣装ショットを公開した。
【写真】39歳鬼滅歌手「くびれが綺麗」美ウエストチラ見せ衣装
LiSAは「＃LiSA展 ＃PRiSMが9／19から名古屋でも開催されることになりました」とデビュー15周年を記念した展覧会「LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜」の名古屋での開催を報告し、フォトグラファーの間仲宇氏撮影のパープル、白、ピンクの3種の衣装ショットを公開。パープルの衣装は光沢のある生地のショート丈のビスチェと裾にバラがあしらわれたボリュームのあるロングスカートとなっており、トップスとスカートのすき間から引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「プリンセスみたい」「くびれが綺麗」「スタイル抜群」「表情もポーズもイキイキしてて可愛い」「美しすぎて目が釘付け」「腹筋割れてる？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳鬼滅歌手「くびれが綺麗」美ウエストチラ見せ衣装
◆LiSA、美ウエスト際立つ衣装ショット公開
LiSAは「＃LiSA展 ＃PRiSMが9／19から名古屋でも開催されることになりました」とデビュー15周年を記念した展覧会「LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜」の名古屋での開催を報告し、フォトグラファーの間仲宇氏撮影のパープル、白、ピンクの3種の衣装ショットを公開。パープルの衣装は光沢のある生地のショート丈のビスチェと裾にバラがあしらわれたボリュームのあるロングスカートとなっており、トップスとスカートのすき間から引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「プリンセスみたい」「くびれが綺麗」「スタイル抜群」「表情もポーズもイキイキしてて可愛い」「美しすぎて目が釘付け」「腹筋割れてる？」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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