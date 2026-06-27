桜井日奈子“なかなか普段は言わない”セリフに快感「めちゃめちゃ気持ちよかった」【死神バーバー】
【モデルプレス＝2026/06/27】女優の桜井日奈子とSTARGLOWの日穏（KANON）が27日、都内で開催された映画『死神バーバー』公開記念舞台挨拶に出席。桜井が撮影時のエピソードを明かした。
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本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に、新米の死神美容師・サクマ（日穏）の早とちりによって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン・佐伯美帆（桜井）が、残された時間の中で、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジーを描く。この日はいまおかしんじ監督も出席していた。
劇中で「バカ」というセリフが頻繁に登場することについて、桜井は「本当に『バカ』っていうワードがたくさん出てきたんですよ。美帆としてたくさん言ったなっていう印象で。このコンプライアンスの厳しい時代に、なかなか普段は言わなくなりましたから。そういった意味では、美帆としてぱーんって、岡部さんに『バーカ！』って、すごく大きい声で言ったのはめちゃめちゃ気持ちよかった（笑）。あんまり言えないですから（笑）」と茶目っ気たっぷりに語った。
最後に桜井は「世の中に本当にたくさん作品が溢れていて、スマホ1台あれば何でも見れるような時代で。そういう中でこの作品を選んで、ここに足を運んでくださったっていうのは、まず本当にありがたいことだなと、とても感謝していますし、この出会いっていうのは間違いなく奇跡だと思っています」とコメント。「人生ってそういう奇跡の連続だけど、忙しい日々の中で、そういう大切なこととかってつい忘れてしまいがち」としたうえで「この映画を見た皆さんはきっと、登場人物のように、自分にとって最後の時間を誰と過ごしたいだろう？とか、どんなことを伝えたいだろう？とか、考えたと思うんですよ」と語った。
さらに「そういう自分にとっての大切な人、自分がその人にどういう風な気持ちを抱いているかって、すごく大切なことだけど忘れてしまいがちなこと。そういうものと向き合わせてくれる作品になっていたらいいなという思いで演じたつもりなので。映画ですから、何度でも会いたい見たいと思えば見れますから、何度でも見ていただいて…映画は初動が大事なので（笑）」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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◆桜井日奈子「このコンプライアンスの厳しい時代に…」
本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に、新米の死神美容師・サクマ（日穏）の早とちりによって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになったヒロイン・佐伯美帆（桜井）が、残された時間の中で、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直すヒューマン・ファンタジーを描く。この日はいまおかしんじ監督も出席していた。
◆桜井日奈子「間違いなく奇跡」
最後に桜井は「世の中に本当にたくさん作品が溢れていて、スマホ1台あれば何でも見れるような時代で。そういう中でこの作品を選んで、ここに足を運んでくださったっていうのは、まず本当にありがたいことだなと、とても感謝していますし、この出会いっていうのは間違いなく奇跡だと思っています」とコメント。「人生ってそういう奇跡の連続だけど、忙しい日々の中で、そういう大切なこととかってつい忘れてしまいがち」としたうえで「この映画を見た皆さんはきっと、登場人物のように、自分にとって最後の時間を誰と過ごしたいだろう？とか、どんなことを伝えたいだろう？とか、考えたと思うんですよ」と語った。
さらに「そういう自分にとっての大切な人、自分がその人にどういう風な気持ちを抱いているかって、すごく大切なことだけど忘れてしまいがちなこと。そういうものと向き合わせてくれる作品になっていたらいいなという思いで演じたつもりなので。映画ですから、何度でも会いたい見たいと思えば見れますから、何度でも見ていただいて…映画は初動が大事なので（笑）」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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