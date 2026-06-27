女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が、2026年6月21日にインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）の近影を公開した。

「夏休みを満喫？なのかな」

木下氏は、大維志さんとジャガー横田さんの2ショットを含む3枚の写真を投稿。「ファンミーティング、ばばあ会にも満員の参加、有難う御座います」とつづった。

つづけて、「今日は、ジャガーさんと、ライオネス飛鳥さんのトークイベントが有ります」とつづり、「その後JJは、友達の家に泊りに行きました。夏休みを満喫？なのかな」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、金髪がかった長髪で、半袖の襟付きシャツにグレーのデニムをあわせた大維志さんと、ジャガー横田さんの2ショットを公開。2枚目では、木下さんと、ソファに座る大維志さんが正面を向いているショットを披露していた。

この投稿には、「いつもご家族の写真で癒されてます」「イケメンになってますね」「息子さん居て楽しかったです」「ワイルドで素敵」といったコメントが寄せられていた。