財務省は、日本のアニメや漫画のキャラクターをあしらった記念コインを発行できるよう、法の改正も含めて検討を始めると発表した。現在、世界的に富裕層を中心にコインブームが起こっている。そんななかで、海外に人気のある日本のコンテンツの起用は、外貨獲得の起爆剤にもなると期待されている。【取材・文＝山内貴範】

【写真】記念コインの代名詞・昭和61年発行の10万円金貨の姿

海外では発行された事例がある

意外なことに、日本のアニメや漫画のキャラクターを作った記念コインは、既に発行された例がある。といっても、発行元は日本ではなく海外の国で、なかでもクック諸島のコインが有名だ。この国は記念コインをいわゆる外貨獲得の資源の一つとして使っており、手塚治虫の『ジャングル大帝』や、ハローキティなどをあしらったコインを製造しては、コレクターや投資家向けに販売している。

クック諸島が発行した、「葛飾北斎生誕260周年」の記念コイン。1000円札の裏面でおなじみの「富嶽三十六景」の「神奈川沖浪裏」が刻印されている。（銀座コインのホームページより）

エリザベス女王の肖像画が刻まれたコインの裏面に、国に縁もゆかりもないアニメの絵がデザインされているのは奇妙この上ない。あまりに露骨すぎるせいか、一部のコレクターにはこうしたものを嫌厭する人も少なくないようだが、コレクター向けの記念切手や記念コインを発行する例は決して珍しくないのである。

日本でも、造幣局がこれに近いものを販売したことはある。それは、造幣局が売り出している「貨幣セット」である。貨幣セットとは国内で流通する1円から500円までのコインをプラスチックケースに入れたもので、『ゲゲゲの鬼太郎』や『ドラゴンボール』などのイラストをパッケージに使ったものがある。

ただ、あくまでもパッケージにアニメを使い、プラスチックケースに通常のコインと合わせて、通貨として使えないメダルが入っている程度だ。そんななかで、今回の財務省の試みは、国内で通貨として使えるコインにキャラクターを刻印しようというものである。したがって、従来の海外のコインや貨幣セットとは一線を画す、特別な代物になりそうだ。

発売当日は行列ができるか？

現状、日本政府が公式に発行する記念コインは、「東京オリンピック」や「天皇陛下在位10周年」、「大阪関西万博」といった特別な行事に関連したものに限定されてきた。財務省は法改正を行うことで、これまでは発行できなかった記念コインの発行を目指しているようだ。では、こうした記念コインが発行されたとして、実際にどれくらいの人気が出るのか。

まずは記念切手の事例を挙げてみよう。1997年に発行された「戦後50年メモリアルシリーズ」の第5集は、石原裕次郎、美空ひばり、手塚治虫の3人を題材にした切手が発行された。芸能人や漫画家の顔をメインで扱った先駆的な事例で、特に手塚の切手は漫画・アニメのキャラをしっかり描いた切手として話題になり、発売当日は郵便局に行列ができた。

ただ、その後にアニメや漫画を題材にした記念切手はかなり発売されたものの、それほどの話題にはならなかった。記念コインも、高度経済成長期やバブル期には両替のために銀行に行列ができたが、令和の時代にはそれほどの列ができたというケースは聞かない。

ただ、今回の事例はおそらく“史上初”という効果もあって注目度が高い。メディアも大きく取り上げると予想され、コインに対する投機熱が高まっていることを踏まえれば、富裕層や投資家の熱量も高まるのではないかと予想される。そして、コインコレクターではない、作品のファンの関心も集めそうだ。

アニメファンは入手できるか？

そうした事情が絡むがゆえ、こうした記念コインの販売を危惧する声もある。アニメファンの間では「手に入れたい」「ぜひ見てみたい」「宝物にする」などの声が上がっているが、そもそも手にできる人は少数ではないかと思われる。現在、金貨を中心に記念コインの価格が高騰しているためだ。

おそらくだが、記念コインは金貨や銀貨などのプレミアムなものを中心に発行されると思われる。しかも、額面は1万円でも、販売価格はその何倍もの額になることが多い。地金価格が高騰している影響もあって、金貨なら10万円を超えることも想定される。こうしたコレクター向きの記念コインは銀行で両替できず、インターネットなどを通じて申し込み、抽選形式になるのではないかと、筆者は予想している。

アニメ・漫画の記念コインが発行されることを、コイン商はどう見ているのだろうか。コインのオークションなどを主宰する、日本を代表するコイン商「銀座コイン」の竹内三浩氏は、このように話す。

「アニメや漫画などの日本のコンテンツは、今や国が認める日本文化そのもの。これを日本の造幣局が法定通貨として発行する意義は大きいと考えます。これまで造幣局が発行する記念コインは、海外のロイヤルミントやモネ・ド・パリに比べて少なかっただけに、貨幣業界としても歓迎したい試みです。あとは、額面や材質、発行枚数と価格のバランスをいかに取るか。金貨や銀貨だけでなく、親しみやすい額面も含め、丁寧に検討してほしいと思います」

竹内氏のコメントから考察するに、金貨や銀貨が発行される場合は、なかなかアニメファンには手が出なくなりそうな予感がしてしまう。記念コインに転売屋が群がり、コンテンツの評判を下げる事態になったら悲しいことだ。財務省はぜひとも、手に取りやすい100円や500円の額面の記念コインも潤沢な枚数発行し、たくさんの人のもとに届くようにしてほしいと願っている。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部