◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）

ＪＲＡは２７日、前日最終オッズを発表した。

混戦のハンデ戦らしく人気が割れており、単勝１番人気は（５）イガッチ（牡４歳、栗東・笹田和秀厩舎、父リアルスティール）の５・８倍。前走の３勝クラスをレコード勝ちした上がり馬の勢いが評価されている。

２番人気は（４）マジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）で６・４倍。３番人気が（８）ケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）が７・２倍。４番人気が（２）ファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）が７・９倍。５番人気が（１４）フィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）で９・４倍。この５頭が１０倍を切っている。

馬連の１番人気は（５）イガッチ―（８）ケイアイセナが１４・８倍と上位人気の組み合わせが売れているが、３連単は（１１）ジュタ→（１２）エコロディノス→（４）マジックサンズの６８・２倍が１番人気で、単勝オッズとは違う組み合わせになっている。